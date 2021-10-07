مركز الرحمانية يطلق حملة «اكتشف عالماً من المفاجآت»

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت في مركز الرحمانية حملة «اكتشف عالماً من المفاجآت»، التي تتواصل حتى الخامس من نوفمبر المقبل، وتتضمن العديد من العروض الترفيهية الحيّة، والجوائز القيّمة، وورش العمل، والألعاب، وغيرها الكثير.

ويحصل كل من ينفق 250 درهماً على الأقل في مركز الرحمانية خلال فترة الحملة، على فرصة المشاركة في أنشطة عدة مثل تسوق واربح للحصول على جوائز فورية، ولعبة رمي الحائط، وورش الألعاب للأطفال.

وتتضمن الحملة الترويجية الجديدة عروضاً يقدمها فنانون محترفون، وورشاً تدريبية وتعليمية للأطفال من مختلف الأعمار، إضافة إلى فعاليات ترفيهية أخرى عديدة، تجمع أفراد العائلة وتقام كل مساء من الأربعاء إلى السبت كل أسبوع.

وأكد عبدالله الحريمل، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشارقة، حرص مركز الرحمانية على تقديم تجربة تسوق متكاملة للزوار في أجواء من الترفيه والمرح العائلي، مع الاستفادة من قائمة واسعة من المرافق التي تشمل هايبرماركت تعاونية الشارقة، المطاعم والمقاهي، محلات بيع التجزئة، والمركز الترفيهي العائلي «فابي لاند»، إضافة إلى مكافأة المتسوقين بالجوائز والهدايا القيّمة.

وأضاف: تهدف الحملة إلى تشجيع العائلات على زيارة مركز الرحمانية، والاستمتاع بإظهار مهاراتهم في كل الفعاليات والورش التعليمية، وذلك على مدى شهر كامل من المتعة والمرح والفائدة. وتشمل الجوائز الفورية، التي يتجاوز عددها 1200 جائزة، قسائم وبطاقات مشتريات من المحلات الموجودة بمركز الرحمانية.

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