أكاديمية ربدان تحصد جائزة «تحوّل تك 2021»

المصدر: أبوظبي- البيان

حصدت أكاديمية ربدان، جائزة «تحوّل تك 2021»، والتي تمنح سنوياً للمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات الريادة في توظيف تقنيات التحول التكنولوجي، على مستوى الشرق الأوسط. وفازت الأكاديمية بالجائزة عن فئة «إدارة تقنية المعلومات في حكومة أبوظبي لعام 2021»، لإحاطتها بكافة جوانب التحوّل الرقمي في إدارات الأكاديمية.

ونفذت الإدارة حزمة مشاريع ذكية، ضمن خطة التحول الاستراتيجي الشاملة في الأكاديمية، وفرت تقنيات متميزة ذات معايير عالمية، ساهمت في تحويل الأعمال الورقية إلى رقمية وعن بعد. وتأتي الجائزة، تتويجاً للجهود المتواصلة لأكاديمية ربدان، في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجالات التعليم الأكاديمي، والتدريب المهني، محلياً وعالمياً.

وقال الدكتور فيصل العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان: «تحقيق أكاديمية ربدان هذه الجائزة المتميزة، خطوة من الأكاديمية في دعم مسيرة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، التي حققت إنجازاً عالمياً جديداً، بحلولها ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، لتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، ضمن تقرير النضج الرقمي الحكومي (GovTech)، الصادر عن البنك الدولي لعام 2021».

وقالت مي المري مدير إدارة تقنية المعلومات، ومدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في أكاديمية ربدان: يصب فوز أكاديمية ربدان بجائزة «تحول تك 2021»، في رفد جهود حكومة أبوظبي، الهادفة إلى التحول الرقمي الشامل لكافة الخدمات الحكومية، بما يعزز مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في استدامة الخدمات الحكومية الرقمية، ويحقق أعلى مستويات الإنجاز المؤسسي المعتمد على توظيف الابتكار والإبداع في بيئة العمل. وأسهمت الخدمات الرقمية التي تقدمها الأكاديمية، في تيسير كافة الإجراءات، بدءاً من تسجيل الطلاب، وانتظامهم في الدراسة والبرامج والامتحانات، فضلاً عن الخدمات الرقمية المقدمة في البحوث والدراسات للهيئة الأكاديمية، والتخلص من المعاملات الورقية للهيئة الإدارية في الأكاديمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز