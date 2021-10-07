«إنفستكورب» تعزّز محفظتها من العقارات الصناعية في الولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها استحوذت على 89 عقاراً صناعياً، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.2 مليون قدم مربعة في أربعة أسواق أمريكية رئيسية، بسعر إجمالي مقداره 380 مليون دولار، وبذلك ترتفع قيمة العقارات الصناعية التي تملكها «إنفستكورب» في الولايات المتحدة إلى نحو 2.8 مليار دولار عبر 27 مليون قدم مربعة تتوزع على أكثر من 385 مبنى.

ومع عمليات الاستحواذ الأخيرة باتت محفظة «إنفستكورب» مؤجرة بنسبة 95% في المستودعات الصناعية لصالح قاعدة متنوعة تضم شركات تعمل في حقول التكنولوجيا، الخدمات الصناعية، الخدمات التجارية والإدارية، خدمات الصيانة والمقاولات، وسواها، وتقع العقارات التي تتألف منها المحفظة بشكل أساسي في أهم الأسواق الصناعية الكبرى من حيث الحجم، بما في ذلك لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا (المرتبة الثانية)، دالاس في تكساس (المرتبة الرابعة)، فينيكس في أريزونا (المرتبة 14)، سياتل في واشنطن (المرتبة 17). وقد شهدت هذه الأسواق نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، إذ أدى صعود التجارة الإلكترونية والحاجة إلى سلاسل توريد أكثر كفاءة إلى زيادة الطلب على مراكز التخزين والتوزيع والتنفيذ.

وقالت خلود إبراهيم، المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى «إنفستكورب»: واصلنا على مدى السنوات الماضية تنفيذ استراتيجية «إنفستكورب» بنجاح للحصول على أصول ذات تدفقات نقدية قوية وإمكانات إضافية لتحسّن القيمة من خلال الإدارة النشطة للأصول، ونشهد طلباً قوياً على العقارات الصناعية واللوجستية بسبب زيادة الطلب على التجارة الإلكترونية، ويسعدنا توسيع محفظتنا الصناعية في الولايات المتحدة من خلال عمليات الاستحواذ هذه.

وقال طارق المحجوب، رئيس أسواق الإمارات وعُمان في «إنفستكورب» للثروات الخاصة: شهدنا في السنوات القليلة الماضية تغييراً منهجياً في أنماط التسوق لدى المستهلك، ما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول العقارية الصناعية لخدمة التجارة الإلكترونية، والذي من المحتمل أن يتجاوز حجم العرض الحالي. ويسعدنا توسيع محفظتنا الصناعية الأمريكية الضخمة بالفعل من خلال عمليات الاستحواذ هذه في بعض أكبر الأسواق الصناعية في الولايات المتحدة وأقواها.

ومنذ 1996، استحوذت «إنفستكورب» على 1025 عقاراً بقيمة إجمالية تزيد على 21 مليار دولار. ووفقاً لأرقام «ريل كابيتال أناليتيكس» تُعَدّ «إنفستكورب» ثالث أكبر مشترٍ غير محلّي للعقارات الأمريكية، ورابع أكبر بائع غير محلّي على مدار عامي 2019 و2020.

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