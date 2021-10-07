عبيد حسين بوكشة يتولى منصباً مُستَحدَثاً في «اتصالات»

المصدر: دبي- البيان

عينت مجموعة الإمارات للاتصالات «مجموعة اتصالات» ش.م.ع السيد/ عبيد حسين بوكشة بمنصب الرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة، اعتباراً من تاريخه، بحسب الإفصاح الذي أصدرته اليوم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأفادت المجموعة في افصاحها بأن السيد/ عبيد حسين بوكشة سيتبع وظيفيا الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأضافت المجموعة أن استحداث المنصب الجديد الذي سيتولاه السيد/ عبيد حسين بوكشة يأتي كجزء من استراتيجية التحول في مجموعة اتصالات التي تركز على التنوع واقتناص فرص التطور في الوقت الذي تسعي به المجموعة لتسريع تطور الأعمال وتوسيع الوجود الجغرافي وتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية في الأسواق التي تعمل بها حالياً.

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