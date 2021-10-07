شراكة بين واحة دبي للسيليكون ومركز «مورو» لتعزيز استخدامات التكنولوجيا

المصدر: البيان

وقّعت واحة دبي للسيليكون، ومركز «مورو»، مذكرة تفاهم بهدف تسهيل توفـير الخدمات الذكية فـي واحة دبـي للسيليكون. قام بتوقيع المذكرة المهندس مروان بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفـيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، والمهندس معمر خالد الكثيري نائب الرئيس التنفـيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية فـي واحة دبـي للسيليكون.

وتهدف الشراكة بين واحة دبـي للسيليكون، وشركة مورو، إلى رفع مستوى الأعمال لكلا الطرفـين، وتمكينهما من دعم جهودهما فـي تعزيز استخدامات التكنولوجيا، وتطبيقها فـي مختلف المجالات ذات الصلة، تماشياً مع مبادرة دبـي 10X، الهادفة لجعل دبـي السباقة بين مدن المستقبل بعشر سنوات.

وقال المهندس مروان بن حيدر: نعمل تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي «رعاه الله»، لجعل دبـي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا. ونحن سعداء بالشراكة مع واحة دبـي للسيليكون، ما سوف يساعدنا على الإيفاء بالتزامنا، بتمكين مبادرة دبـي 10X، ودعم مئوية الإمارات 2071، التي تهدف إلى جعل الإمارات أفضل دولة فـي العالم. وعلى هذا النحو، نهدف من خلال استخدام التقنيات المبتكرة والذكية للثورة الصناعية الرابعة، إلى تعزيز خدماتنا، من خلال هذه الشراكة، وتوسيع نطاق أعمالنا، والتوسع فـي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدوره، قال المهندس معمر خالد الكثيري: «يسعدنا التعاون مع «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبـي فـي مختلف المجالات، لتحقيق أهدافنا المشتركة، للوصول إلى التحول الرقمي الأمثل. وتماشياً مع مبادرة مبادئ الخمسين، تحرص واحة دبـي للسيليكون، على تعزيز حلول المدن الذكية، والخدمات الرقمية، لتسهيل الوصول إليها واستخدامها، ما يسهم فـي تعزيز مكانة دبـي والإمارات كوجهة مفضلة للأعمال.

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