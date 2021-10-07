تعاون بين موانئ أبوظبي و«آرورا 50» لتمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي شراكة جديدة مع «آرورا 50» بهدف توفير بيئة عمل أكثر شمولية وتكاملاً من خلال برنامج «جلوو» المتخصص الذي يشكل آلية دعم وتشجيع مناسبة لتمكين الموظفات الإماراتيات في المجموعة من تحقيق أقصى استفادة من قدراتهن.

جرى إطلاق البرنامج خلال فعاليات قمة مجالس الإدارة 2021 التي تعتبر حدثاً بارزاً يُعقد في أبوظبي بهدف تخطي التحديات المتعلقة بتوزيع نسب تمثيل الجنسين في مجالس الإدارة.

وبموجب الشراكة تقوم مؤسسة «آرورا 50» بتشكيل لجنة لاختيار المشاركات في البرنامج وفقاً لمعايير رفيعة المستوى تتواءم مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي على أن يتم توظيف أدوات تقييم من جهات خارجية بهدف وضع قوائم المشاركات الأجدر للالتحاق بالبرنامج. ويشتمل البرنامج على ورش عمل افتراضية وأخرى تتطلب حضوراً شخصياً إضافة إلى كتيب حول البرنامج ومراجع متوافرة عبر شبكة الإنترنت، وأدوات تدريب عملي وحلقات بحث يتوجب على المشاركات إتمامها.

محطة مهمة

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الشريك المؤسس لـ«آرورا 50»: يمثل تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي محطة مهمة في سياق جهودنا لتعزيز التنوع بين الجنسين وتحقيق الازدهار للجميع في الإمارات. وسنعمل من خلال برنامج «جلوو» على مساعدة المجموعة على تحديد المهارات الإماراتية النسائية، ورسم مسارات مهنية أكثر نجاحاً للموظفات الإماراتيات، وتعزيز كمّ المواهب المتواجدة ضمن صفوف النساء المؤهلات لشغل مناصب إدارية عليا وقيادية وعلى مستوى مجلس الإدارة.

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