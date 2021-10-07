إطلاق أكبر منتج للحديد ومواد البناء في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت «أركان» أمس، إتمام كل الجوانب القانونية لصفقة توحيد أعمالها مع الإمارات لصناعة الحديد «حديد الإمارات» لإطلاق شركة رائدة ومتكاملة لصناعة الحديد والصلب في المنطقة وذلك بعد تصويت المساهمين في 9 أغسطس 2021 واستكمال الموافقات التنظيمية.

ويمثل اكتمال توحيد الأعمال بين «أركان» و«حديد الإمارات» إنشاء أكبر منتج للحديد ومواد البناء والتشييد في الإمارات، حيث تتمتع المجموعة الموحدة بإمكانات قوية وخطة استراتيجية طموحة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، بالإضافة إلى قاعدة إيرادات متنوعة المصادر. ولأول مرة في تاريخ أسواق المال الإماراتية، سيتمكن المستثمرون من تداول أسهم شركة متخصصة بصناعة الحديد والصلب في الإمارات. وبموجب البنود الأساسية للصفقة، أصدرت «أركان» لصالح «صناعات» سندات قابلة للتحويل، تم تحويلها إلى 5,1 مليارات سهم عادي في «أركان».

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