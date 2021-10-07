2.4 مليار درهم سندات لـ«القدرة القابضة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «القدرة القابضة» عن انتهاء اكتتاب إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 2.4 مليار درهم بنجاح. وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس: إن الإصدار تم وفقاً لنشرة الاكتتاب المعلن عنها للمساهمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الاقتصاد. في سياق آخر، أعلنت «القدرة القابضة» تعيين شيراز عبدالله مديراً مالياً تنفيذياً بالإنابة بعد استقالة جورج تان، وأيضاً تعيين ماجد عودة مديراً تنفيذياً بعد استقالة ميشال يوسف نصور.

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