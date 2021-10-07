«الأوراق المالية» تُحذر من موقع غير مرخص

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، جمهور المستثمرين، إلى عدم التعامل مع موقع إلكتروني يحمل اسم «إس جي بي بروكرز ديلرز- sgbbrokersdealers.com»، وذلك بشأن أي أنشطة خاضعة لرقابتها.

وأرجعت الهيئة، السبب وراء ذلك، إلى عدم حصول الشركة المُعلنة بذلك الموقع، على الترخيص من قبل الهيئة، بمزاولة أية أنشطة، وأخلت الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع ذلك الموقع في هذا الشأن، وذلك انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويكفل سلامة المُعاملات، وحماية المُستثمرين.

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