أسهم 32 شركة تخالف اتجاه مؤشرات الأسواق وتغلق خضراء

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، مع استمرار تعرضها لضغوط بيعية، طالت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم 32 شركة، مخالفة اتجاه المؤشرات، وتصدرها أسهم قطاع الاستثمار.

وانخفض سوق دبي 1.14 %، ليغلق عند 2751.5 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والنقل والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي 0.44 %، ليصل إلى 7654.83 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة 1.84 مليار درهم، منها 1.69 مليار في أبوظبي، و150.4 مليوناً بدبي. وجرى تداول 335.5 مليون سهم، موزعة بواقع 260.5 مليوناً في أبوظبي، و75 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 24163 صفقة، إذ ارتفعت أسعار 32 سهماً، مقابل انخفاض أسهم 37 شركة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع البنوك 2.16 %. وهبط قطاع العقار 0.74 %. ونزل قطاع النقل 0.13 %. وصعد قطاع الاستثمار 0.6 %.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط، مستقطباً 56 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 24.5 مليونا. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 3.49 %، فيما كان «الوطنية الدولية القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.26 %، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 43.6 مليونا.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.86 %. ونزل قطاع الاتصالات 0.3 %. وانخفض قطاع العقار 0.3 %. وانخفض قطاع الطاقة 1.6 %، بينما زاد قطاع الاستثمار 0.1 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً 341.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 332.5 مليوناً. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 10.15 %، فيما كان «رأس الخيمة الدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 %. واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 97.3 مليون درهم.

الاستثمار المؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 29 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 32.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 32.7 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 29 مليون درهم.

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