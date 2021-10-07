اقتصادية دبي تدعو الشركات للالتزام بمستجدات الإجراءات التنظيمية

المصدر: دبي- البيان

نظمت اقتصادية دبي سلسلة من الندوات الافتراضية لأصحاب الأعمال والمستثمرين على صعيد إمارة دبي، لتشجيعهم على الامتثال التام للتدابير، التي يجري اعتمادها على الصعيد الوطني تعزيزاً للشفافية ومكافحة أنشطة غسل الأموال، يأتي ذلك في إطار التعميم رقم 5 الصادر عن وزارة الاقتصاد في مارس 2021.

وتم تنظيم هذه الندوات بالتعاون مع شركة ايه جيه إم إس جلوبال لاستشارات مكافحة غسل الأموال، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، كونها جزءاً من المهام الاستراتيجية لاقتصادية دبي تعزيزاً لدورها الفعال في دعم مجتمع الأعمال، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي، حيث استهدفت توعية أكثر من 10000 شركة.

وتزامنت الجلسة التوعوية الأولى مع حملة وزارة الاقتصاد لدعوة أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات للتسجيل بنظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات قبيل نهاية مارس 2021. واستهدفت اقتصادية دبي 5 فئات من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحيث شملت: الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن والأحجار الكريمة، المدققين، ومزودي الخدمات للشركات والمستشارين القانونيين.

وتشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة مجموعة واسعة من الأنشطة غير المالية الأكثر تعرضاً لمخاطر غسل الأموال. يعد تسجيل الأعمال والمهن غير المالية المحددة على goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات إلزامياً، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات تنفيذه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019.

كما استضافت اقتصادية دبي جولة أخرى من الندوات الافتراضية لحث الشركات على تقديم بيانات المالك المستفيد بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (58) لعام 2020، حيث دعت جميع الشركات المسجلة في الدولة للكشف عن هوية المستفيد الحقيقي، من خلال تقديم التفاصيل اللازمة لإدراج اسم المستفيدين في السجل التجاري كأحد متطلبات امتثال الشركات في الدولة.

وقال أحمد الهاجري، مدير إدارة التشريعات والدراسات القانونية، قطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي: تستهدف هذه الندوات مساعدة الشركات في فهم متطلبات ومزايا الامتثال للإجراءات التنظيمية المتعلقة بمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي في منصة goAML، تجنباً لأي تبعات قانونية، واستضافت هذه الندوات كوكبة من المسؤولين والخبراء الذين شرحوا تفاصيل عملية التسجيل وإعداد التقارير ببساطة ووضوح.

نجاح

حققت الندوات الافتراضية نجاحاً ملموساً وصدى واسعاً انعكس على استجابة قطاع كبير من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات مكافحة غسل الأموال وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لتلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية والتشغيلية للتسجيل على منصة goAML وتعبئة معلومات المستفيد الحقيقي.

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