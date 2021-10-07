غرفة أبوظبي تبحث التعاون مع أودمورتيا بروسيا الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

بحث محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع ميخائيل خوميش، الممثل الدائم لرئيس جمهورية أودمورتيا لدى رئيس روسيا الاتحادية، سبل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، والارتقاء بآليات التواصل والتنسيق بين مجتمعي الأعمال إلى مراحل متقدمة.

جاء ذلك، خلال زيارة الممثل الدائم لرئيس جمهورية أودمورتيا لمقر الغرفة، والوفد الدبلوماسي المرافق له، بحضور عبد الله القبيسي، وهلال الهاملي نائبي مدير عام غرفة أبوظبي.

ورحّب مدير عام غرفة أبوظبي بالضّيف، مستعرضاً الخدمات التي تقدمها الغرفة للمستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، علاوةً على المبادرات المبتكرة التي تنفذها لدعم مجالات العمل الاقتصادي، لافتاً إلى استعداد الغرفة، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.

من ناحيته، أشاد ميخائيل خوميش بحفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أهمية توثيق علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وأودمورتيا، واستكشاف فرص الاستثمار في العديد من المجالات الواعدة، وتكثيف الجهود، لرفع معدلات التبادل التجاري، بما يخدم اقتصاد البلدين، مبدياً تطلعه إلى تكثيف تبادل الزيارات بين رواد الأعمال الإماراتيين، ونظرائهم في جمهورية أودمورتيا.

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