«فاليوسترات»: 20 % ارتفاع أسعار الفلل في دبي خلال عام

المصدر: دبي- سيد صالح

قادت الفلل ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت أسعارها بنحو 20% مقارنة مع أسعار الفلل في الإمارة خلال سبتمبر 2020 بحسب البيانات الواردة في أحدث إصدار من «مؤشر فاليوسترات للأسعار»، والذي تُصدره «فاليوسترات» للاستشارات العقارية في دبي.

وطبقاً للبيانات، فإن «إعمار» تصدرت المطورين في مبيعات العقارات بدبي في سبتمبر الماضي، فيما جاءت «داماك» في المركز الثاني، وحلت «مجموعة دبي للعقارات» في المركز الثالث.

وتوقعت «فاليوسترات» في التقرير المُرفَق بالمؤشر أن تشهد أسعار العقارات عموماً في دبي المزيد من الارتفاع خلال الفترة المُقبلة، حيث ستلقى زخماً متزايداً، وذلك على خلفية نجاح دبي في فتح حدودها وأنشطتها الاقتصادية منذ نهاية العام الماضي، وذلك بعد أن أغلقتها لعدة أشهر خلال العام الماضي، شأنها شأن غالبية المُدُن على مستوى العالم، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الجائحة.

وأضافت «فاليوسترات»، أن اتباع غالبية الشركات في دبي لنماذج تتسم بالمرونة فيما يتعلق بإمكانية أن يزاول الموظفون لدى هذه الشركات أعمالهم عن بُعد، بعد تفشي الجائحة، الأمر الذي وَلّد طلباً متزايداً على الفلل أو البيوت الأكبر مساحة بصفة عامة في الإمارة.

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