حمدان بن زايد: توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على تطوير الكادر البشري الإماراتي حققت نتائجها المرجوة

المصدر: الظفرة - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة: أن توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على تطوير الكادر البشري الإماراتي حققت نتائجها المرجوة عبر إشراك الكوادر الإماراتية الشابة المؤهلة في إدارة العديد من المشاريع التي تتطلب درجة عالية من التخصصية وبشكل خاص الطاقة. جاء ذلك لدى افتتاح سموه، مجمع أدنوك السكني بمدينة مزيرعة في منطقة الظفرة والذي بلغت تكلفته حوالي 898 مليون درهم.

حضر الافتتاح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها العضو المنتدب للشركة وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى المجمع السكني إلى شرح مفصل حول مواصفات ومشتملات المجمع الذي أقيم على مساحة 95 ألف قدم مربع تقريباً وبوحدات سكنية بطاقة استيعابية تكفي 1350 موظفاً وعاملاً.

وقام سموه بعد الافتتاح الرسمي بجولة في المجمع الذي يضم مباني ترفيهية وخدمية ومنشآت رياضية ومسجداً وعيادة طبية ووحدة لمعالجة الصرف الصحي إضافة للمساحات الصحراوية المحيطة بمصنع حقل شاه للغاز الحامض والتي تم تشجيرها بعدد من النباتات المحلية.

والتقى سموه خلال الجولة مجموعة من المهندسين والمهندسات من العاملين في الحقل البري وتبادل معهم الحديث حول طبيعة عملهم والمهام الموكلة إليهم وتمنى لهم النجاح والتوفيق في خدمة الوطن.

وثمن سموه جهود «أدنوك» واهتمامها باستقطاب الكوادر الإماراتية وتدريبها وتأهيلها حتى تتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه وفي مختلف المجالات والمواقع، مؤكداً أن أبناء الوطن هم حاضره ومستقبله وعليهم تقع مسؤولية كبيرة في العديد من القطاعات.

وشدد سموه على أهمية زيادة نسبة التوطين في مختلف المواقع والحقول التابعة لـ«أدنوك» من الجنسين كون هذا الأمر يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة ويسهم في دعم مشاريع الـ50 التي تم الإعلان عنها مؤخراً. وتم في ختام الزيارة التقاط الصور التذكارية لسموه مع مسؤولي ومهندسي «أدنوك».

ودون سمو الشيخ حمدان بن زايد في حسابه عبر «تويتر»: افتتحنا في مدينة ليوا مجمع أدنوك السكني وطريق حقل شاه - المزيرعة، مشروعات مهمة من شأنها أن تدعم الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة، سعدت بلقاء أبنائنا العاملين في قطاع الطاقة، فخورون بهم وبإنجازاتهم وحريصون على توفير كل ما من شأنه رفع مستوى معيشة المواطن ورفاهيته.

تميز

ومن ناحية أخرى افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان طريق حقل شاه - مزيرعة في منطقة الظفرة والذي تم تنفيذه من قبل مركز النقل المتكامل وشركة الدار العقارية بتكلفة تقديرية تبلغ 168.8 مليون درهم.

ويأتي تنفيذ الطريق في إطار الحرص على تجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتوفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته.

واطلع سموه من طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية على مراحل تنفيذ الطريق الذي يقع في منطقة صناعية حيوية الأمر الذي سينعكس بدوره على تعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي وصناعي متقدم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويتضمن المشروع إنشاء طريق للربط بين مصنع الكبريت وطريق حميم - مزيرعة (E90) بطول 13.3 كيلومتراً مع عدد من الأعمال الإنشائية تضمنت 4 معابر للجمال والغزلان ومنطقة تفتيش جهاز حماية المنشآت الحيوية.

ويوفر الطريق كذلك مدخلاً ثانياً لمصنع الكبريت ليختصر المشروع مسافة 35 كيلومتراً للقادمين من منطقة مزيرعة باتجاه المصنع وتنفيذ جسر مع إنشاء طريق رابط أسفل الجسر يربط بين E 90 علوي على طريق دوارين في كل جهة على جانبي الجسر لتوفير حركة مرورية انسيابية في كل الاتجاهات.

استقرار

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم وتلبية متطلبات المواطنين وبشكل خاص توفير فرص العمل وتنفيذ المساكن التي يتم إنشاؤها من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ومن شأنها أن تسهم في توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية.

وأشاد سموه بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومركز النقل المتكامل وشركة الدار العقارية في إنجاز العديد من المشاريع التنموية في منطقة الظفرة.

ومن جهته ثمن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر افتتاح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مجمع أدنوك السكني في ليوا وطريق حقل شاه - مزيرعة وقال: يعكس تفقد سموه عدداً من منشآت أدنوك في منطقة الظفرة حرصه على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بتطوير البنية التحتية في المنطقة وضمان توفير أرقى الخدمات للمجتمع والموظفين والعمال.

قيمة

وأضاف معاليه: تماشياً مع توجيهات القيادة تواصل أدنوك جهودها لتحقيق أكبر قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية، حيث تحتل منطقة الظفرة أهمية كبيرة في هذا المجال فهي تحتضن عدداً كبيراً من الحقول والمنشآت والمصانع التي تساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتسخير موارد الدولة من الطاقة خدمة للوطن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز