اتفاقية تعاون بين غرفة الفجيرة وشركة ساعد لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة

المصدر: الفجيرة- البيان

وقّعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، اتفاقية تعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية، في إطار جهود الغرفة لتسريع وتسهيل وتقريب منافذ تقديم الخدمات لمنتسبيها من أصحاب الأعمال، من خلال مركز خدمة شركة ساعد بإمارة الفجيرة.

حضر مراسم التوقيع، محمد اليماحي، وسيف علي سيف العطر، وعبد الرحمن بن نمرود أعضاء مجلس إدارة الغرفة. حضر مراسم التوقيع من شركة ساعد، حسن الظاهري المدير التنفيذي، وخميس النقبي مدير الشراكات، وإيمان السماحي مدير مركز ساعد – الفجيرة.

وقّع الاتفاقية عن الغرفة، سلطان الهنداسي المدير العام، وعن شركة ساعد، المهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي.

وأوضح سلطان الهنداسي، أن الغرفة ستقوم بموجب هذه الاتفاقية، بتقديم خدماتها عن طريق الشركة، وتشمل إصدار شهادة العضوية، وتجديد العضوية، وتعديلها، وخدمة إلغاء العضوية، من خلال مركز الخدمة لشركة ساعد بالفجيرة. كما ستزود الغرفة، شركة ساعد بدليل خدمة المتعاملين، وبكافة القرارات والتعليمات الدورية، والقوانين الصادرة بشأن خدمات الغرفة، وإبلاغ الشركة بأي قرارات أو معايير أو أنظمة أو إجراءات جديدة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي الشركة، بالقدر الذي يؤهلهم لتقديم هذه الخدمات، وعقد اجتماعات دورية مع الشركة، لبحث تطوير آلية العمل.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم يوسف رمل، الحرص على التعاون مع الغرفة، بما يحقق مصالح الطرفين، وأشار إلى أن الشركة ستقوم بإعداد موقع مخصص بمقر الشركة، لتقديم خدمات الغرفة لمنتسبيها.

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