منتجات جديدة وفعاليات متنوعة في «بيوتي وورلد ميدل إيست»

المصدر: دبي ـ البيان

يستضيف بيوتي وورلد ميدل إيست، المعرض العالمي الأكبر في المنطقة لقطاع منتجات التجميل، أبرز شركات وعلامات العطور والعناية بالجمال المحلية والعالمية في مركز دبي التجاري العالمي حتى الغد.

وحقق المعرض نجاحاً لافتاً في أول يومين حيث سلط الضوء على عددٍ من التقنيات المبتكرة وشهد فعاليات إطلاق منتجات جديدة بمشاركة جهات عارضة في 17 جناحاً مخصصاً.

ومن أبرز فعاليات المعرض، فعالية فرونت رو من مجموعة نزيه التي تقدم برنامجاً تثقيفياً وترفيهياً كاملاً من العروض التوضيحية المباشرة ومعارض للحلّاقين بالتعاون مع ليفل 3، علامة العناية المخصصة للرجال والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. كما سلطت فعالية كوينتيسينس الضوء على مجموعة من أبرز العلامات العالمية الفريدة في مجال صناعة العطور وسط أجواء مخصصة.

واستعرض خبراء القطاع المشاركون في الدورة الخامسة والعشرين من المعرض أحدث المنتجات ضمن سبع فئات مميزة تشمل، مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر وأدوات صالونات التجميل، والأجهزة والمعدات، ومواد التغليف والمواد الأولية، ومركبات العطور والعطور الجاهزة، ومستحضرات النظافة والعناية الشخصية، والمواد الطبيعية والعضوية، فضلاً عن تكنولوجيا العناية بالجمال التي تُعد أحدث هذه الفئات.

وهناك تفاعل مباشر بين الضيوف والشركات في تكنولوجيا العناية بالجمال، حيث تستعرض الشركات مجموعة واسعة من أحدث ابتكاراتها التقنية، بما فيها الأجهزة المخصصة للعناية بالبشرة والعناية بالبشرة القائمة على الذكاء الاصطناعي وأجهزة تحليل العناية بالشعر وتطبيقات الجمال والمرايا الافتراضية وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز