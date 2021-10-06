مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ينظم ندوات إلكترونية استعداداً لانطلاق مؤتمره السنوي 2 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

ينظم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء مجموعة من الندوات عبر الإنترنت تتناول موضوعات مدن الانبعاثات الصفرية ومدن الاقتصاد الدائري، استعداداً لانطلاق مؤتمره السنوي بحضور شخصي في 2 نوفمبر المقبل.

وينعقد مؤتمر «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» السنوي 2021 برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار «15 عاماً حافلة بالنجاح لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء: من الأبنية الخضراء إلى المدن المستدامة 2030». ويركز على نشر الوعي بمعايير الأبنية الخضراء، ويقدم منصة للخبراء الدوليين والإقليميين لمناقشة أحدث الابتكارات في القطاع ويوفر فرص التواصل وإجراء الحوارات البناءة بين الأعضاء والأطراف المعنية بقطاع الأبنية الخضراء ومختلف الجهات الحكومية.

وقال الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: يتزامن انعقاد مؤتمر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء السنوي هذا العام مع احتفالنا بإنجاز لافت يتمثل في صعود مكانتنا من داعم رئيسي للأبنية الخضراء إلى رائد في ترسيخ دعائم المدن المستدامة وذات الانبعاثات الصفرية، حيث جاء هذا التغيير الكبير تماشياً مع إيمان القيادة الرشيدة في الإمارات ومختلف القيادات الإقليمية بوجود حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات إيجابية كفيلة بمعالجة تحديات التغير المناخي، والتحول نحو أبنية بانبعاثات صفرية.

ويستضيف مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ندوتين قبل مؤتمره السنوي، حيث انعقدت الأولى بإجراء نقاش حول «مدن الاقتصاد الدائري» تبعتها جلسة حوارية حول «المدن الصحية». وستضم الندوة الثانية المخطط انعقادها في يوم 19 أكتوبر جلستين تدوران حول «مدن الانبعاثات الصفرية» و«المدن المرنة». وستقوم فيكتوريا بوروز من المجلس العالمي للأبنية الخضراء بإدارة الجلسة الأولى، وسيتحدث خلالها غونزالو سيميناريو، مدير التصميم في «مصدر»؛ ومات كولينز، متخصص أول في المعهد الملكي للمساحين القانونيين؛ والدكتور إيوانيس سبانوس، مدير الاستدامة في الشركة الاستشارية «كي اي او» وعضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء. وسيتحدث خلال الجلسة الثانية التي تدور حول «المدن المرنة» فيصل علي راشد، مدير المجلس الأعلى للطاقة بدبي؛ وإيمي ليهوتشكي، مدير البيئة والاستدامة بالإنابة في موانئ أبوظبي؛ وكريم الجندي من مبادرة «كربون»، وسيتولى الدكتور إيوانيس سبانوس مهمة إدارة الجلسة.

وسيناقش المؤتمر السنوي في نسخته العاشرة عدداً من المواضيع التي تغطي تأثير النمو السكاني السريع وازدياد وتيرة التوسع الحضري على بناء المدن المستدامة وأثر جائحة «كوفيد-19» على مسار التغير المناخي. وستسلط النقاشات الضوء على الابتكارات والرؤية الضرورية للوصول إلى مدن بانبعاثات كربونية صفرية. وسيتم الإعلان عن تفاصيل فعاليات المؤتمر السنوي في الوقت المناسب. وباب التسجيل في المؤتمر المخطط انطلاقه في 2 نوفمبر لايزال مفتوحاً.

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