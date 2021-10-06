تعيين نادر حفار رئيساً لمجلس إدارة «كي بي إم جي» في الشرق الأوسط وجنوب آسيا

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا (تعيين نادر حفار رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من 1 أكتوبر 2021. وسيمثل نادر حفار، من خلال هذا المنصب، منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في مجلس إدارة «كي بي إم جي» العالمية، ومجلس إدارة كي بي إم جي أوروبا، ومجلس إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويشغل نادر حفار حالياً رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي لوار جلف (الإمارات وسلطنة عُمان) منذ عام 2018. وشغل، قبل توليه هذا المنصب، قيادة قسم الاستشارات الإدارية للشركات الأعضاء لدى «كي بي إم جي» في منطقة الخليج الأدنى والمملكة العربية السعودية.

وقام نادر حفار، بصفته رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي لوار جلف، بدور محوري في تحول القسم عبر العديد من المبادرات بما في ذلك التركيز الدقيق على الجودة، وتكثيف القدرات الاستشارية والضريبية، وتوظيف أفضل المواهب. كما طبق نادر، بصفته عضو مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، قيادته ومرونته في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا للمساعدة في تعزيز قدرات الخدمات المهنية في المنطقة.

وقال نادر حفار: نسعى جاهدين لترسيخ الثقة، وتمكين التغيير، وإحداث تأثير إيجابي لعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا. يستند نجاحنا إلى هدفنا وقيمنا القوية، والتي تنعكس في العديد من المبادرات التي تم تطبيقها على مستوى المنطقة، بما في ذلك برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الواسع النطاق، وسياسات الموارد البشرية الشاملة، ودعم عملائنا من خلال مجموعة كبيرة من الخدمات والحلول مثل التعامل مع تعقيدات التحول الرقمي والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وإنني أتطلع إلى العمل مع فريق كي بي إم جي المتميز لدعم عملائنا في كافة أنحاء المنطقة لتنفيذ مهامنا والاستفادة من زخم النمو الذي تشهده الشركة. وهنا، أود أن أشكر رياز ميهولار، رئيس مجلس الإدارة السابق، على مساهمته الممتازة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا على مدى العقدين الماضيين.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا إحدى أكبر وأسرع المناطق الفرعية نمواً ضمن شبكة كي بي إم جي للشركات الأعضاء، حيث تمتلك الشركة أكثر من 25 مكتباً على مستوى 15 دولة وإقليماً، وتشمل الإمارات والبحرين وبنغلاديش ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وجزر المالديف وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية وسريلانكا. وتضم الشركة مجموعة من المواهب تتجاوز 8,000 متخصص واستشاري، بما في ذلك أكثر من 500 شريك ومدير تنفيذي. كما تقدم الشركات الأعضاء في كي بي إم جي ـ الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مجموعة واسعة من خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات.

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