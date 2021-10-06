ارتفاع الدفعات النقدية لـ «دانة غاز» بمصر وكردستان العراق إلى الضعف خلال الأشهر التسعة الأولى 2021

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت دانة غاز، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، أن إجمالي المبالغ النقدية التي تسلمتها في مصر وإقليم كردستان العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 256 مليون دولار (938 مليون درهم)، ما يمثل زيادة بنسبة 102 % على أساس سنوي، مقارنة بـ 127 مليون دولار (466 مليون درهم)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك حصة نسبتها 35 % من شركة بيرل بتروليوم («بيرل»)، في الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال والغاز في إقليم كردستان العراق بنسبة 77 %، إلى 131 مليون دولار (480 مليون درهم)، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ 74 مليون دولار (271 مليون درهم)، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي مصر، استلمت دانة غاز 125 مليون دولار (458 مليون درهم)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 136 %، مقارنة بـ 53 مليون دولار (195 مليون درهم)، خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: سعداء بتحسن مستوى تحصيل الدفعات النقدية خلال العام الجاري، بدعم من الانتعاش القوي في أسعار النفط. وتمنحنا استمرارية الدفعات النقدية في موعدها، وتسوية المستحقات المتأخرة، الثقة للمضي قدماً في خططنا التوسعية في إقليم كردستان العراق ومصر.

ويعد مشروع خورمور 250، المرحلة الأولى من مشروع توسعة يضم بناء خطين جديدين لمعالجة الغاز بسعة 250 مليون قدم مكعبة يومياً، في منشأة بيرل بتروليوم في خورمور، وسيعمل ذلك على رفع إجمالي إنتاج الغاز من المشروع، ليقارب الـمليار قدم مكعبة يومياً. وكانت بيرل بتروليوم، قد وقعت مؤخراً اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار، مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية الدولية، للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كردستان العراق، حيث تسير الأعمال الإنشائية حسب الجدول المحدد، لإكمال المشروع بحلول أبريل 2023.

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