شراكة بين «تلر» و«ليندو» لتسهيل حصول التجّارعلى قروض رأس المال العامل

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت شركة «تلر» بوابة الدفع الإلكتروني في الإمارات وشركة «ليندو» للتمويل الرقمي، المُمول المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأول مُمول رقمي مرخص في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج تمويل جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى «تلر فاينانس»،

وتوفر شركة «ليندو»، المرخصة والمنظمة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، طرقاً سريعة وسهلة لرواد الأعمال للحصول على التسهيلات المالية لتنمية وتوسيع أعمالهم. وتهدف شراكة التمويل الجديدة إلى تمويل تجار «تلر» من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالحصول على موافقة مسبقة وفورية لهم بناء على مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم، عبر بوابة الدفع الإلكترونية، وتفعيل القرض في غضون أسبوع.

وستحصل الفئة المؤهلة من تجار «تلر» على التمويل، من خلال التقديم عبر الإنترنت بواسطة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ«ليندو»، والمتوفر على نظامي التشغيل iOS وأندرويد، كما يمكنها الاستفادة من دورة التقييم الائتماني السريعة لـ«ليندو»، وستمكن خدمة التمويل الجديدة، «تلر فاينانس» المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من تطوير التجارة الإلكترونية، وبالتالي دعم استمرارية الأعمال والنمو فيها، الأمر الذي يتماشى تماماً مع رؤية الإمارات لتحقيق مجتمع غير نقدي بحلول 2021.

وتعتزم «تلر فاينانس» بالشراكة مع «ليندو» بالسماح الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للحصول على تمويل يصل إلى 100 ألف دولار. ويقدم برنامج التمويل الجديد قروضاً بفترة سداد من 3-12 شهراً، ويتم سداد الأقساط تلقائياً من العمليات والمعاملات المحصلة يومياً لكل شركة، وتُعد هذه الخدمات حلاً حاسماً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه حالياً تحديات على مستوى تأمين السيولة أو تبحث عن تمويل سريع بهدف النمو والتوسع. كما ستسمح لهم خدمة «تلر فاينانس» الجديدة بمواصلة أعمالهم وتوسيع دائرة عملياتهم، مثل شراء معدات أو سلع جديدة وإضافية، وخدمة عملائهم بشكل أوسع مع الحفاظ على دورة مالية مُفعلة ونشطة.

كما يدعم تطبيق الهاتف المحمول وإمكانات التمويل الخاصة بـ«ليندو» خدمة التمويل الجديدة من «تلر»، إذ تم تصميمه لمنح عملاء «تلر» وتجار الشركات الصغيرة والمتوسطة سهولة وسرعة الحصول على التمويل، من خلال تقديم طلب بواسطة تطبيق سهل الاستخدام، إذ يتطلب إدخال بعض المعلومات الأساسية من المتقدمين، ليتم تحليل أداء أعمال الشركة المتقدمة للقرض. وبعد عمليه التحليل ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة بقرار الائتمان وحجم القرض الموافق عليه في غضون 10 دقائق فقط.

وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تلر»: تعمل «تلر» و«ليندو»، على تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مختلفة لتمويلها، بما فيها رأس المال الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وتلتزم «تلر» دائماً بتقديم خدمات جديدة، التي تدعم تجارها وتمكنهم من النمو وتطوير الأعمال.

وقال أشرف غزالي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ليندو»: نتطلع لإطلاق خدمات إقراض الشركات مع «تلر» وتقديم حلول التمويل الرقمي العملية والعصرية من نوعها، والتي تم ابتكارها خصيصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم وتوسيع القدرة الائتمانية في المنطقة.

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