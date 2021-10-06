«إس آند بي جلوبال» تمنح «العين الأهلية للتأمين» تصنيف قوة مالية في الفئة A- مع نظرة مستقرة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية منح تصنيف القوة المالية لشركة العين الأهلية للتأمين في الفئة A- مع نظرة مستقرة.

ويأتي منح شركة العين الأهلية هذا التصنيف في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته الشركة، وتركيزها على تحقيق قيمة أعلى للمساهمين. وصنفت وكالة موديز الدولية مؤخراً الشركة في الفئة A3 مع نظرة مستقرة.

وتعكس هذه التصنيفات الائتمانية الدولية مكانة شركة العين الأهلية للتأمين السوقية وعلامتها التجارية، كونها تعد رابع أكبر شركة تأمين في سوق التأمين في الإمارات من حيث حجم الأقساط كما في نهاية عام 2020.

ونجحت شركة العين الأهلية للتأمين في تحقيق ربحية اكتتاب قوية. وأعلنت عن ربح صاف جيد في النصف الأول 2021. وتمت تسوية المطالبة الأكبر على مستوى العالم في مجال الطاقة، والتي بلغت 1.5 مليار دولار تم تسديدها بالكامل في أبوظبي مؤخراً.

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