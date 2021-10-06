شركات التجميل في الإمارات تحصد 8 من 13 جائزة بمعرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»

المصدر: دبي- البيان

كرّمت الدورة الحالية من معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست» مجموعة من أبرز علامات قطاع التجميل المحلي والعالمي، خلال حفل توزيع جوائز أقيم الليلة الماضية في فندق الريتز-كارلتون مركز دبي المالي العالمي.

وتنافست في حفل جوائز الدورة الخامسة والعشرين من المعرض، الذي يستمر حتى الغد في مركز دبي التجاري العالمي، شركات تجميل محلية وعالمية ضمن 13 فئة، بما فيها أفضل حملة تسويقية للعام، وأفضل ابتكار للعام، وأفضل منتج طبيعي للعام، وأفضل منتج مميز للعام، وأفضل نجم ناشئ للعام، وأفضل موهبة محلية للعام، وأشهر منتج كلاسيكي للعام، وأفضل خبير صناعة عطور للعام، وحصدت شركات التجميل في الإمارات 8 من 13جائزة.

وحصدت علامة The Camel Soap Company المحلية ومقرها دبي جائزتين عن فئتي أفضل موهبة محلية للعام، وأفضل منتج طبيعي للعام، وتفتخر العلامة الأكبر على مستوى العالم في تصنيع المنتجات الطبيعية للعناية بالبشرة باستخدام حليب الإبل من مصادر محلية بابتكاراتها من المنتجات الطبيعية والمستدامة والمصنوعة يدوياً.

وفازت علامة هدى بيوتي المحلية ذات الشهرة العالمية الواسعة، بجائزتين أيضاً عن فئتي أفضل نجم ناشئ للعام في مجال العطور، وأفضل منتج مميز للعام، حيث حازت عطور هدى بيوتي المميزة على إعجاب لجنة التحكيم، بما فيها عطر KAYALI Utopia Vanilla Coco | 21 بتركيبته الناعمة من خشب الصندل ونفحات عبق الزهور البيضاء وعطر KAYALI Sweet Diamond Pink Pepper | 25 بتركيبته من نفحات الفلفل الوردي والزعفران والورد البلغاري.

وقالت إلين أوكونيل، المدير العام للمعرض، الذي تنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط: «شهدت منافسات هذا العام مشاركة 190 جهة من القطاع، تأكيداً على شغفهم بتقديم أحدث المنتجات والابتكارات. ويسعدنا رؤية عودة القطاع إلى سابق عهده وتعافيه من الصعوبات، التي ظهرت عام 2020، ونفخر بتسليط الضوء على أبرز العلامات والمنتجات والابتكارات المحلية والعالمية».

وحصد أولاف لارسون، رئيس مصممي العطور في يورو فراجرانس، جائزة أفضل مصمم عطور للعام. كما شملت قائمة الجهات المحلية، التي تم تكريمها خلال الحفل Guardex من شركة إفكو، التي حصلت على جائزة أفضل حملة تسويقية - للمنتج النهائي؛ بينما حصلت علامة MONDAY Haircare على جائزة أفضل حملة تسويقية لفئة البيع والصالون والسبا، وجائزة أفضل نجم ناشئ لعلامات التجميل.

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