إقبال دولي واسع على إصدار السندات الخضراء الأول لـ «أبيكورب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة والصناعات البترولية، عن نجاح إصدارها الأول من السندات الخضراء، والبالغة قيمته 750 مليون دولار.

وحظي هذا الإصدار، الذي يعدّ أول إصدار للسندات الخضراء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمؤسسة مالية تعمل في قطاع الطاقة، بإقبال واسع من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تخطت طلبات الشراء 2.2 مليار دولار، من أكثر من 80 مستثمراً مؤسسياً وسيادياً، وبنسبة تغطية بلغت 300 % تقريباً.

وستكون جميع المشاريع التي تمولها أبيكورب من هذه السندات، متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبوجه خاص، مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والحد من التلوث، والتقنيات منخفضة الكربون.

وستشرف على عملية تقييم المشاريع لجنة مختصة، لضمان الامتثال مع إطار السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإطار السندات الخضراء، اللذين تبنتهما أبيكورب مؤخراً، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك الأثر المتوقع لتلك المشاريع على استراتيجيات استدامة الطاقة لكل دولة. كما تعتزم أبيكورب، إصدار تقرير سنوي عام، يبين الأثر البيئي للمشاريع التي يتم تمويلها بهذه السندات.

وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ «أبيكورب»، إن أبيكورب تسعى، وبشكل جاد، إلى تسريع عملية التحول إلى حلول طاقة أكثر استدامة في المنطقة، مبيناً أن النجاح الذي حققه أول إصدار سندات خضراء لـ «أبيكورب»، يفتح آفاقاً استثمارية جديدة أمام الشركة، للإسهام الفاعل والملموس في إرساء أسس مستقبل مستدام، وتمكين ملايين الأشخاص في العالم العربي من الوصول إلى طاقة أكثر أماناً ونظافة، وأقل كلفة. وشكّل المستثمرون من خارج المنطقة العربية 93 ٪ من إجمالي المساهمين في الإصدار، معظمهم من المملكة المتحدة وأوروبا، بنسبة 45 ٪، فيما شكل المستثمرون الذين يركزون بشكل حصري على الاستثمارات المستدامة، نحو 63 % من إجمالي المساهمين.

وأكد الدكتور شريف أيوب كبير المديرين الماليين في أبيكورب، أن نجاح السندات الخضراء، يعكس الطلب الكبير والمتنامي على الاستثمارات المستدامة، مشيراً إلى أن إقبال المستثمرين المؤسسيين والسياديين المرموقين على هذا الإصدار، لا سيما المستثمرين المهتمين بالاستثمارات المستدامة، يعدّ مؤشراً على مكانة أبيكورب، وثقتهم العالية في قدرة الشركة على إحداث الأثر الإيجابي، وترسيخ أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كانت أبيكورب أعلنت مؤخراً، عزمها تخصيص ما يقرب من مليار دولار أمريكي، لدعم مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة، خلال العامين المقبلين.

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