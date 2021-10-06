«اتصالات» تعلن توفر ساعات جالاكسي ووتش 4 الذكية في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «اتصالات» توفر ساعتي جالاكسي ووتش 4 و«4 كلاسيك» من سامسونج، في جميع متاجرها وقنواتها للتسوق الرقمي بالإمارات. والساعتان الجديدتان الجيل الأحدث من ابتكارات الشركة في عالم الساعات الذكية.

ويمكن شراء ساعة Watch4 (40mm) Galaxy وساعة Watch4 Classic (42mm) Galaxy عبر خطط الدفع الذكية بأقساط شهرية تمتد إلى 12، 18، و24 شهراً ابتداءً من 42 درهماً فقط، و59 درهماً لكل من الساعتين على التوالي. ويبلغ السعر الإجمالي لساعة Watch4 Galaxy 949 درهماً، في حين يبلغ سعر ساعة Watch4 Classic Galaxy 1339 درهماً، وسعر سماعات Galaxy Buds2 509 دراهم شاملة الضريبة. ويمكن للعملاء الحصول على هذه الأجهزة الحديثة في كافة أفرع اتصالات في دولة الإمارات، ويتاح التوصيل المجاني لهذه الأجهزة عند طلبها من الموقع الإلكتروني وتطبيق My Etisalat UAE.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: تلتزم اتصالات بتوفير أحدث الأجهزة والملحقات لعملائها من خلال الشراكات المثمرة مع أبرز العلامات التجارية ومصنعي الهواتف المتحركة حول العالم. وتأتي هذه الملحقات لتستكمل الإصدار الأخير لأجهزة Galaxy Z الجديدة ولتكون الخيار الأمثل لكافة محبي إصدارات سامسونج في الإمارات. وتسعى اتصالات إلى توفير هذه الإصدارات الجديدة بسهولة ويسر لكافة عملائها من خلال خطط الدفع الذكية ليتمكنوا من الحصول على ساعات وسماعات سامسونج الجديدة بمرونة تامة«.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: شهدت مجموعة ساعات Galaxy Watch4 مستوى عالياً من الإقبال خلال فترة الطلب المسبق. ويعتبر هذا النجاح مميزاً لعلامتنا التجارية، ولشركائنا من مزودي خدمات الاتصال. ويعتبر المزودون جزءاً لا يتجزأ من منظومتنا المتكاملة، والتي تمكننا من توفير أحدث الابتكارات للمستخدمين. وسنتمكن بفضل الجهود التعاونية هذه، وإطلاق سلسلة Galaxy Watch4، ضمان حصول كل محبي منتجات Galaxy على ساعاتهم الذكية الجديدة بسرعة وسلاسة».

وطورت سامسونج مجموعة Galaxy Watch4، لتمكين المستخدمين من الحفاظ على صحتهم وأساليب حياتهم الفريدة، بغض النظر عن العمر. ويعمل مستشعر BioActive من سامسونج، والذي يتميز بتصميم أنحف وأصغر حجماً، مع دقة استثنائية لقياس البيانات الصحية، على استخدام شريحة واحدة لتشغيل ثلاثة مستشعرات دقيقة بأداء فائق، وتشمل الحساس البصري لنبضات القلب وتخطيط القلب الكهربائي وتحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية. وبالتالي سيتمكن المستخدمون من مراقبة مستوى ضغط الدم، ومعدل انتظام ضربات القلب، وقياس مستوى الأوكسجين في الدم.

وسيكون مستخدمو ساعات Galaxy Watch4 على موعد مع تجربة استخدام أكثر سلاسة بفضل واجهة الاستخدام الموحدة One UI Watch، حيث سيتمكنون بفضل التصميم الذكي لهذا البرنامج من مزامنة الإعدادات والتطبيقات بين الهاتف الذكي والساعة بشكل أسهل مع القدرة على تلقي معلومات مهمة بتصميم بسيط وعناصر مرئية جذابة، بالإضافة إلى ضبط الميزات والإعدادات بمجموعة متنوعة من عناصر التحكم التي تتميز بسهولة الاستخدام، بدءاً من وظيفة المساعد الصوتي Bixby، وصولاً إلى القدرة على التحكم بإطار الساعة.

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