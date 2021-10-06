البعثات الدبلوماسية تطلع على تحضيرات «دبي للطيران»

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت اللجنة العسكرية لمعرض دبي للطيران 2021 اجتماعاً مع السفراء والملحقين العسكريين من البعثات الدبلوماسية لدى الدولة لإطلاعهم على التحضيرات والاستعدادات لاستضافة المعرض بدورته السابعة عشرة والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بين 14 حتى 18 نوفمبر المقبل في مطار آل مكتوم بدبي، ومؤتمر قادة القوات الجوية والدفاع الجوي المصاحب للمعرض والذي سيعقد في 13 نوفمبر.

ونقل اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي المستشار العسكري لوزير الدولة لشؤون الدفاع المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021 تحيات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى لمجموعة الإمارات رئيس اللجنة العليا للمعرض وتطلعاته باستضافة ضيوف الدولة.

دورة استثنائية

وأكد أن الدورة الـ 17 من المعرض استثنائية كونها تتزامن مع احتضان الدولة لـ «معرض إكسبو»، والاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، ونجاح الدولة في التغلب على التحديات التي فرضتها أزمة «كوفيد 19» ومضيّها نحو تحقيق التعافي الكامل في قطاع الطيران، لافتاً إلى أنه تم توجيه الدعوة لـ 98 دولة من وزراء الدفاع والصناعة والطيران ورؤساء الأركان وكبار القادة العسكريين من مختلف دول العالم للحضور والمشاركة في المعرض والمؤتمر.

وأكد محمد عبدالله لنجاوي المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث في هيئة دبي للطيران المدني على جاهزية واستعداد الهيئة لاستقبال فعاليات المعرض الذي يعد من كبريات معارض الطيران في العالم يجتمع فيه عدد كبير من المهتمين والمختصين بهذا القطاع الحيوي وفي كافة مجالاته.

وقالت أنيتا مهرا نائب أول الرئيس التنفيذي في قسم الاتصال وإدارة الماركات في مؤسسة مطارات دبي: «نتطلع هذا العام إلى الترحيب بأبرز الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران والفضاء من أكثر من 98 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث ينظر العالم إلى دبي ودولة الإمارات على أنها وجهة مثالية لمعارض بهذا الحجم».

مؤتمر الطيران

أوضحت اللجنة المنظمة لمؤتمر الطيران 2021 أنها استكملت القوائم النهائية للمتحدثين والمشاركين في المؤتمر المصاحب لمعرض دبي للطيران «بعنوان الدور المتنامي للجو والفضاء والفضاء السيبراني في العمليات متعددة المجالات». وقال العميد محمد المرشودي رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: نتطلع إلى جمع قادة هذه الصناعة معاً، علاوة على استضافة مجموعة واسعة من أصحاب القرار ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات والأكاديميين .

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