منى المري: نمو قوي لقطاعي المعارض والتجارة

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على النشاط القوي الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، في مواكبة للنمو السريع لباقي القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بفضل الإجراءات السريعة والحاسمة التي تبنتها حكومة دبي في مواجهة الوضع الاستثنائي العالمي الذي تجاوزته بنجاح باتباع استراتيجية عمل واضحة تضافرت فيها الجهود وآتت ثمارها في وقت قياسي لتكون دبي من أوائل مدن العالم التي تستأنف أنشطة قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية بسرعة وكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن النمو في مجال المعارض والمؤتمرات يواكب النمو القياسي لقطاع التجارة الخارجية في دبي، ما يبرز مكانة دبي كبوابة العبور الرئيسية أمام كبرى الشركات العالمية للدخول إلى أسواق المنطقة، مع الاستفادة من البنية التحتية عالمية المستوى التي توفرها دبي وخدماتها اللوجستية فائقة الكفاءة، بينما تشكل المعارض العالمية التي تستضيفها المساحة الأهم لعقد الصفقات واكتشاف الفرص التجارية الجديدة وتفعيلها بين الشركات على اختلاف أحجام أعمالها.

جاء ذلك خلال افتتاحها أعمال الدورة الـ25 من معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، المعرض التجاري العالمي الأكبر في العالم العربي لقطاع منتجات التجميل والعافية، بحضور ومشاركة جهات عارضة من 52 دولة تحت شعار «إعادة التفكير والابتكار والاكتشاف». ويستمر المعرض لغاية الغد بمركز دبي التجاري العالمي.

واطلعت منى المرّي على جانب من المنتجات والحلول المتطورة التي تقدمها كبرى الشركات المتخصصة في عالم تكنولوجيا الجمال في المنطقة وخارجها، بما في ذلك المنتجات والخدمات الصحية المتخصصة وتحديداً مستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية التي تشهد طلباً متزايداً في المنطقة وتعتبر المحرك الرئيسي لنمو سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في الشرق الأوسط.

حلول تكنولوجية

ويُتيح المعرض فرصة مثالية للوصول إلى 7 من أسرع فئات المنتجات نمواً في القطاع، والتي تتضمن مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر وأدوات صالونات التجميل، والأجهزة والمعدات، ومواد التغليف والمواد الأولية، ومركبات العطور والعطور الجاهزة، ومستحضرات النظافة والعناية الشخصية، والمواد الطبيعية والعضوية، فضلاً عن تكنولوجيا العناية بالجمال التي تُعد أحدث هذه الفئات.

وقالت إلين أوكونل، مديرة المعرض: تسجل التكنولوجيا حضوراً جوهرياً في فعاليات إطلاق المنتجات وفي كافة خدمات المعرض ومساراته خلال الدورة الخامسة والعشرين من المعرض، حيث تشهد أساليب تفاعل المستهلكين مع الشركات تغييرات جذرية منذ فترة ليست بقصيرة، ومع الاعتماد المتسارع للحلول التكنولوجية خلال العام الماضي، سنجد من خلال المعرض بأنّ ملامح القطاع قد تغيرت إلى الأبد.

وتتميز دورة هذا العام بمشاركة دولية قوية، وتوزعت المشاركات ضمن 17 جناحاً وطنياً مع ترقب إطلاق المنتجات الجديدة عبر 7 شرائح متنوعة. كما تشهد هذه الدورة للمرة الأولى مشاركة جهات عارضة من أذربيجان وغانا وهنغاريا والفلبين وصربيا وسوريا، مما يعزز مكانة المعرض عالميا.

تركيز على البيئة

ويستضيف الجناح الفرنسي مجموعة كاملة من التوجهات الجديدة، حيث يزداد تركيز الشركات على البيئة، ويظهر حرصها على تطوير خطوط المنتجات الجديدة بالاعتماد على المواد الطبيعية. وقالت كارولين إسكودير، مديرة الجناح الفرنسي: توفر دبي فرصاً استثنائية أمام الشركات العالمية المتخصصة للتعريف عن نفسها.

وتشير الأرقام الصادرة عن جمارك دبي بأنّ قطاع الجمال ومستحضرات التجميل سجّل رقماً قياسياً بـ546 ألف طن من الواردات والصادرات والمواد المُعاد تصديرها، بقيمة إجمالية 13.1 مليار درهم لغاية النصف الأول 2021، ما يعكس زيادة 20.4% في القيمة على أساس سنوي ونمواً بنسبة 4.8% في الحجم.

موضوعات رئيسية

يغطي معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست» 3 موضوعات رئيسية تتمحور حول الابتكار (اليوم الأول) واتجاهات السوق (اليوم الثاني) وسُبل مزاولة الأعمال في الشرق الأوسط (اليوم الثالث)، مع تأكيد القائمين على تنظيم الحدث الالتزام بكافة الإجراءات الصحية والوقائية التي تضمن سلامة جميع المشاركين والزوار بما ينسجم مع إرشادات الجهات المعنية ومركز دبي التجاري العالمي.

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