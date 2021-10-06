13.8 % من أسهم «فرتيغلوب» للاكتتاب في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح ووام

أعلنت شركة «فرتيغلوب» نيتها طرح حصة 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع فتح باب الاكتتاب، الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، أمام المستثمرين الأفراد (مواطنين ومقيمين)، فضلاً عن المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

ويتيح الطرح المحتمل فرصة الاستثمار في إحدى أهم الشركات في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية و«الأمونيا» في العالم، وهو قطاع واعد بالفرص المستقبلية، إذ تتمتع شركة «فرتيغلوب» بمميزات عديدة، منها سجلها القوي على صعيد العائدات، وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية الحرة، ما يعزز إمكانية توزيعات الأرباح على المدى الطويل. كما يستفيد المستثمرون من خطط الشركة المستقبلية لخلق وتعزيز القيمة في مجالات واعدة، بما في ذلك الفرص الناشئة في مجال «الأمونيا» الخالية من الكربون واقتصاد الهيدروجين.

التزام راسخ

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «فرتيغلوب»: «تماشياً مع رؤية القيادة بالعمل على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز، يسرنا إعلان طرح حصة في «فرتيغلوب» للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي شهده الطرح العام الأولي لـ«أدنوك للحفر». فيما يؤكد التزام «أدنوك» الراسخ بالمساهمة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ودعم وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير أسواق الأوراق المالية في الدولة وتوسيع أنشطتها، تماشياً مع وثيقة «مبادئ الخمسين»».

وتابع: «يعد هذا الاكتتاب العام الأول من نوعه لشركة تعمل وفق نظام المناطق الحرة في الإمارات، وهو مفتوح للمواطنين والمقيمين، والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية. ويتيح فرصة استثمارية مميزة في قطاع ذي أهمية كبيرة ومتنامية عالمياً، للاستفادة من الفرص الناشئة في مجال سلسلة القيمة للأمونيا منخفضة الكربون وأسواق الهيدروجين». وأكمل: «ستبقى «أدنوك» شريكاً استراتيجياً في «فرتيغلوب»، وداعماً لها على المدى الطويل، حيث تسعى للشراكة معها في فرص استثمارية ومشروعات واعدة، منها مشروع جديد، عالمي المستوى، لإنتاج «الأمونيا» منخفضة الكربون (الزرقاء) في الرويس، الذي يقع ضمن منظومة (تعزيز الصناعية الجديدة)».

وتعد «فرتيغلوب» أكبر مُصدّر بحري لـ«اليوريا» و«الأمونيا» في العالم، وأكبر منتج للأسمدة النتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث طاقة الإنتاج، وإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير «الأمونيا» منخفضة الكربون، إذ تتمتع الشركة بمزايا عديدة تؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد على «الأمونيا» الخالية من الكربون باعتبارها حاملاً للهيدروجين.

وتأسست شركة «فرتيغلوب» في سبتمبر 2019، عبر شراكة استراتيجية بين «أو سي آي» بحصة 58 %، و«أدنوك» بحصة 42 %. وتمتلك أربع منشآت للإنتاج على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية لـ«الأمونيا» في المنطقة.

فيما تلعب منتجات «فرتيغلوب» دوراً رئيساً في مجال الزراعة العالمية، نظراً لحجم إنتاجها وأهمية منتجاتها في سد احتياجات هذا القطاع المهم من الأسمدة النيتروجينية، حيث توفر للمزارعين عنصراً ضرورياً يتيح لهم تأمين الطلب المتزايد على المحاصيل الزراعية، ما يعزز من أهمية الدور الذي تلعبه الإمارات، وأبوظبي خاصةً، في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي.

منصة مثالية

وقال ناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «أو سي آي إن في»، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فرتيغلوب»: «يسعدنا إعلان طرح «فرتيغلوب» في سوق أبوظبي، الذي يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة الشركة في تحقيق النمو والتوسع منذ تأسيسها. وتؤكد الخطوة نجاح فكرة تأسيس «فرتيغلوب»، التي أصبحت منصة مثالية للاستفادة من الفرص الناشئة والواعدة في اقتصاد الهيدروجين المتنامي، وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة».

فرصة استثمارية

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي، لـ«أو سي آي إن في»، الرئيس التنفيذي لـ«فرتيغلوب»: «يوفر طرح الأخيرة فرصة للاستثمار في شركة تُعد من أهم منتجي الأسمدة النيتروجينية و«الأمونيا» على مستوى العالم، وتمتلك إمكانات لتوزيع أرباح جذابة في المستقبل، بفضل عائداتها القوية ووحدات الإنتاج منخفضة التكاليف وسجلّها المميز في إدارة التدفقات النقدية الحرّة».

وأكمل: «تمتلك «فرتيغلوب» إمكانية اقتناص العديد من الفرص المهمة في العديد من المجالات، خصوصاً أنها توفر منتجات تتزايد أهميتها بشكل يومي في قطاع حيوي يُعنى بالأمن الغذائي العالمي، حيث تشكل الأسمدة النيتروجينية 60 % من استخدامات الأسمدة الزراعية على مستوى العالم، كما أن لها دوراً مهماً في دعم التحوّل العالمي في مجال الطاقة».

مواقع استراتيجية

تمتلك «فرتيغلوب» منشآت بالإمارات ومصر والجزائر، ومواقع استراتيجية على طرق التجارة العالمية، بتكاليف شحن منخفضة، وإعفاءات جمركية تصلها بالأسواق الرئيسة، وإمكانية البيع المباشر للمتعاملين. ومتوقع للطلب العالمي على «الأمونيا» الخالية من الكربون، زيادة بـ26 مليون طن 2030، و40 مليون طن 2035. وانضمت «فرتيغلوب» لـ«أدنوك» و«القابضة»، كشريك بمشروع عالمي بالرويس، بقدرة إنتاجية مليون طن متري من «الأمونيا» الزرقاء سنوياً.

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