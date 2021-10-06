هزاع بن زايد: ريادة إماراتية وشراكات استراتيجية

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، لحصوله على جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021» من مؤسسة «إنرجي إنتليجنس».

تكريم وإنجاز

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «حصول الدكتور سلطان الجابر على جائزة الشخصية التنفيذية في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتليجنس» العالمية المرموقة، مؤشر على ريادة الإمارات المتقدمة وشراكاتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة، فأجمل التهاني له ولفريق العمل على هذا التكريم والإنجاز».

كما هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، لحصوله على جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021» من مؤسسة «إنرجي إنتليجنس».

أسس راسخة

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، كتب سموه: «تعكس الجائزة رؤية دولة الإمارات نحو ترسيخ أسس الطاقة المستدامة، مما يعزز المكانة الريادية العالمية لها في مجال الطاقة. سلطان الجابر يتسلم شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة بتصويت نخبة من رؤساء كبرى شركات الطاقة في العالم».

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