أحمد بن سعيد: بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة الإمارات رائدة وقوة دافعة في صناعة الطيران العالمية

المصدر: دبي - البيان

تقدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالتهنئة إلى الهيئة العامة للطيران المدني على 25 عاماً من النجاح في وضع معايير عالمية، وتوحيد بيئة الطيران محلياً، وضمان عمليات آمنة وفعّالة كل يوم. جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بمناسبة يوم الإمارات للطيران المدني.

ريادة وقوة

وقال سموه: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة أصبحت الإمارات رائدة وقوة دافعة في صناعة الطيران العالمية. أنا على ثقة تامّة من الآفاق المستقبلية لصناعة الطيران، ونحن في أولى خطواتنا على درب الخمسين المقبلة من التقدم والتنمية. وسوف تواصل طيران الإمارات تهيئة الفرص لأجيال المستقبل للقيادة والابتكار». وأضاف سموه: «أظهرت صناعة الطيران في الإمارات مرونة في ظل الجائحة، وهي تسير الآن قُدُماً على درب التعافي. كما أن مختلف أطراف الصناعة ملتزمون بتعزيز قدرات دولتنا كمركز عالمي للطيران. مركز يحقق التواصل بين الناس والمجتمعات ويدعم السياحة والأعمال ويحفز الاستثمار والتجارة».

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