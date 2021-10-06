انتعاش قوي لقطاعات الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

كشف مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمدراء المشتريات الرئيسي عن تحسن قوي في ظروف الأعمال وتعافي الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات في شهر سبتمبر، مع استمرار التعافي القوي من جائحة (كوفيد 19)، وارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بقوة، كما تحسنت توقعات الشركات لأول مرة في ثلاثة أشهر، حيث توقعت انتعاشاً في النشاط في إطار معرض «إكسبو 2020 دبي»، وتخفيف الإجراءات الوبائية.

وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسمياً، والذي يغطي التصنيع والخدمات، بشكل طفيف إلى 53.3 نقطة في سبتمبر من 53.8 نقطة في أغسطس، وظل أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

ومن بين العناصر الخمسة لمؤشر مدراء المشتريات، كان لمؤشر الإنتاج أقوى تأثير توسعي في سبتمبر، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات النشاط، وعلقت الشركات أن ضغط الطلب المتزايد وزيادة أعمال المشروعات كانا وراء التوسع إلى حد كبير. كما ارتفعت الطلبات الجديدة بقوة في سبتمبر. ووفقاً للشركات المشاركة، فقد ساهم استمرار التعافي في إقبال العملاء والعقود المتعلقة بإكسبو 2020 في هذا الارتفاع. وعادت طلبات التصدير للنمو.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي.إتش.إس ماركت»: «مع بداية معرض إكسبو 2020، يبدو الاقتصاد الإماراتي في حالة جيدة، وتشير قراءة المؤشر إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، حيث ظلت الشركات تشهد انتعاشاً في الطلب بعد الوباء. وساعد تخفيف إجراءات السفر العالمية في دعم نمو الأعمال الجديدة».

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