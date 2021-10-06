سوق أبوظبي الأفضل أداء عالمياً في 2021 بمكاسب 52.6 % في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء على المستوى العالمي منذ بداية العام الجاري بعدما حقق مكاسب قاربت 52.6% في 9 أشهر، فيما وصلت مكاسب سوق دبي المالي إلى 14.2%. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية بمكاسب 32.3% يليه سوق الكويت رابحاً ما نسبته 23.8%، وبورصة البحرين 14.5% وبورصة قطر 10.1% وبورصة مسقط 7.8%.

ويرى مراقبون أن مكاسب أسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري تأتي بدعم رئيسي من تحسن معنويات المستثمرين والثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مجابهة التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد -19»، لا سيما مع عودته للانتعاش مجدداً وتسجيله معدلات نمو مرتفعة.

ويتوقع أن تواصل الأسواق المحلية تسجيل أداء قوي في الربع الأخير من العام الجاري مدفوعة بالعديد من العوامل والمحفزات الإيجابية على رأسها انطلاق معرض «إكسبو دبي 2020».

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