التعاون العربي في مواجهة الأزمات أهم دروس «الجائحة»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن التعاون في مواجهة الأزمات يعتبر أهم دروس جائحة «كورونا» عربياً. وأظهر الاستطلاع الشهري - عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان» - أن 28% من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن التعاون في مواجهة الأزمات أهم دروس الجائحة، واختار 27% زيادة الاستثمار في القطاع الصحي كأهم دروس الجائحة، فيما اعتبر 25% من المشاركين أن اعتماد العمل عن بعد وتعميمه أهم دروس «كورونا»، واختار 20% رقمنة الاقتصاد والخدمات.

واتفق 37% من المشاركين في الاستطلاع الشهري عبر موقع «البيان» على «تويتر» أن التعاون في مواجهة الأزمات أهم دروس الجائحة، فيما اختار نحو 24% رقمنة الاقتصاد والخدمات، وفضل 23% اعتماد العمل عن بعد وتعميمه أهم دروس «كورونا»، واختار 16 % زيادة الاستثمار في القطاع الصحي كأهم دروس الجائحة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة: جائحة «كورونا» سلطت الضوء على ضرورة تحسين الصحة العامة والنظام الصحي بشكل عام وتعلمنا أن العالم يحتاج إلى مصدر موثوق للمعرفة الصحية والعمل كفريق من الشراكات والعمليات والتكنولوجيا.

وأوضح أن العمل كفريق يؤدي إلى المعرفة والإبداع وفي النهاية تحقيق نتائج يستفيد منها الجميع. وأشار إلى أن العلماء في جميع أنحاء العالم استفادوا من الوصول إلى بيانات صحية آمنة في علاجات لأمراض جديدة.

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