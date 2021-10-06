94.6 مليار درهم تمويلات البنوك للمشاريع الصغيرة بالربع الثاني

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع قيمة الإقراض المصرفي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة 2.1 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.3% لتصل إلى 94.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف المركزي في تقرير حديث، أمس، أن مستوى الإقراض المصرفي المحقق للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثاني من العام الحالي هو أعلى من المستوى المحقق في نهاية الربع الثاني من العام الماضي 2020.

وتأتي الزيادة في تمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدعم رئيسي من برنامج الدعم الاقتصادي الموجه المعزز الذي أطلقه المصرف المركزي، وهو ما مكن هذه القطاعات من الاستفادة من المساعدات المؤقتة المقدمة من البنوك، فضلاً عن التدابير الأخرى، والتي تضمنت تأجيل السداد للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

في سياق متصل، قال المركزي إن الإقراض للاقتصاد المحلي أظهر أن أعلى زيادة كانت للصناعات الاستخراجية بنسبة 33.4% على أساس سنوي (3.8 مليارات درهم)، متبوعة بالكهرباء والغاز والمياه بنسبة 8.3% (2.2 مليار درهم). وارتفعت السُلف إلى نسبة الموارد المستقرة للنظام المصرفي من 77.5% في نهاية مارس 2021 إلى 77.7% في نهاية يونيو 2021، وهو ما يعني الحفاظ على سلامة السيولة الهيكلية للقطاع المصرفي.

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