«الإمارات دبي الوطني» وطيران الإمارات يبرمان صفقة تمويل بـ 750 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إبرام صفقة تمويل ثنائي الشريحة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات مع «طيران الإمارات» بتاريخ 30 سبتمبر 2021.

وتتميز الصفقة بسعرها التنافسي، وهي أول صفقة تبرمها «طيران الإمارات» كهيكلية تمويل مدعومة بالمبيعات – المستحقات، وذلك بهدف تنويع مصادرها للسيولة. وتولى بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، دور مدير الإكتتاب والمنظم الرئيسي المفوض والوكيل العالمي للصفقة.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «تأتي الصفقة الأولى من نوعها تأكيداً على التزام مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بدعم (طيران الإمارات)، أكبر شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط.

وباعتبارنا بنكاً رائداً على مستوى المنطقة، نحرص باستمرار على استكشاف حلول تمويل جديدة ومبتكرة لدعم عملائنا الكرام وتحقيق أهدافهم طويلة الأمد. وبينما تتهيأ دبي لتصبح المدينة الأكثر استقبالاً للزوار بحلول عام 2025، نتطلع قدماً للمساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال المزيد من الصفقات الرائدة مثل صفقتنا مع (طيران الإمارات)».

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