أسهم البنوك والعقار تواصل الضغط على الأسواق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لضغوط بيعية طالت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، فيما شهد سوق أبوظبي عمليات شراء انتقائية استهدفت أسهم كبرى مثل «اتصالات» و«أدنوك» و«العالمية القابضة» و«ألفا ظبي»، وهو ما خفف من وتيرة هبوط السوق.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.13% إلى 768854 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والتأمين والصناعة والخدمات، فيما نزل سوق دبي 1.02% ليقفل عند 2783.39 نقطة بضغوط من أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.94 مليار درهم، منها 1.7 مليار في أبوظبي و233.98 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 387.5 مليون سهم موزعة بواقع 255.7 مليوناً في أبوظبي و131.84 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 11416 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.65% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 3.94%، فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.4%، ونزل قطاع العقار 0.16% بعد هبوط «ديار» 2.62% و«الاتحاد العقارية» 1.06% و«إعمار مولز» 1% فيما زاد «داماك» 0.8% و«إعمار للتطوير» 1.06% واستقر «إعمار العقارية».

ونزل قطاع الاستثمار 0.84% بضغط هبوط «دبي للاستثمار» 1.16% بينما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.74% واستقر «سوق دبي المالي»، وتراجع قطاع النقل 0.74% مع انخفاض «أرامكس» 0.84% و«العربية للطيران» 0.74% فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.78%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 120.8 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 41.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 13.4 مليوناً. وحقق «الدولية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.8%، فيما كان «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 38.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.8% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 1.12% و«أبوظبي التجاري» 0.13% فيما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.07%، وزاد قطاع الاستثمار 0.38% مع صعود «العالمية القابضة» 0.48% و«ألفا ظبي» 0.07% و«الواحة كابيتال» 1.19% فيما انخفض «إشراق» 0.33%، وزاد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع «اتصالات» 0.08% و«الياه سات» 1.6%.

وزاد قطاع الطاقة 1.74% بدعم مكاسب «دانة غاز» 1.9% و«أدنوك للتوزيع» 2.1% أمام هبوط «أدنوك للحفز» 4.36% و«طاقة» 0.08%، وارتفع قطاع العقار 0.2%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 360.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 286.8 مليوناً. وحقق «رأس الخيمة للدواجن» أكبر ارتفاع بنسبة 14.71%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.83%. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 26.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

واتجهت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 67 مليون درهم، منها 38.7 مليوناً في دبي، و28.3 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 67 مليون درهم، موزعة بواقع 38.7 مليوناً في دبي و28.3 مليوناً بأبوظبي.

إفصاح

● يتخذ مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) قراراً بالتمرير لمراجعة المقترحات المقدمة من فريق الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتعديل سياسة توزيع الأرباح للشركة لعرضها على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، والنظر بخصوص دخول إحدى الشركات التابعة في اتفاقيات إيرادات محددة تقع ضمن نطاق الأعمال العامة للشركة.

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