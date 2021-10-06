المكسيك تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة الاقتصاد في المكسيك كشريك للتنسيق في دولة المكسيك التي أصبحت مركزاً لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي في وقت سابق من هذا العام.

وتعدّ المكسيك أحد أكبر الاقتصادات في قارة أمريكا اللاتينية، وتحتل المرتبة الـ 15 على مستوى العالم في الناتج المحلي الإجمالي. وفي 2019، بلغ إجمالي صادراتها 480 مليار دولار. تتميز المكسيك بقاعدتها الاقتصادية الراسخة، ويرجع ذلك إلى كونها مصدراً رئيسياً لمعدات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطع غيار وإكسسوارات السيارات.

ومن خلال توثيق الشراكة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، ستحظى المكسيك بفرصة لتنويع محفظتها التجارية المختلفة مع البلدان والمناطق الأخرى حول العالم، وإتاحة الفرص أمام الشركات المكسيكية لتوسعة شبكة مورديها وعملائها.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي وورلد: يسرنا الترحيب بانضمام الأمانة الاقتصادية في المكسيك إلى جهودنا الجماعية الرامية إلى تسريع الحركة التجارية وزيادة كفاءتها من حيث الكلفة.

وتفخر موانئ دبي العالمي بكونها جزءاً من هذه المبادرة التي يقودها القطاع الخاص بهدف تعزيز تدفق الحركة التجارية حول العالم. وبالنسبة لنا، تعتبر المكسيك بالفعل طريقاً رئيسياً وكذلك الأمر بالنسبة للأعضاء الآخرين في دبي.

ومع توقيعها على الاتفاقية، ستعمل أمانة الاقتصاد المكسيكية كشريك منسّق على مستوى البلاد، يتمثل دورها في إزالة العوائق وإيجاد بيئة أعمال أكثر مرونة للتجار المحليين. ويمكن لأعضاء مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في المكسيك الاستفادة من هذه الكفاءات وتقليص الوقت، مما يوفر فرصاً اقتصادية مدعومة بحركة تجارية أسرع.

وقالت تاتيانا كلوثيير، وزيرة الاقتصاد في المكسيك: يسعدنا توقيع المذكرة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، التي تُمثل انطلاقة لعملنا معاً عبر منصة فعالة تُسهل حركة التجارة، وتعزز أداءنا للمضي قدماً وبناء مستقبل أفضل لشعبنا.

وتتيح المبادرة أمام الشركات المكسيكية فرصة لتنويع شركائها التجاريين وزيادة الواردات، والأهم من ذلك، تعزيز الصادرات إلى بلدان المنطقة وخارجها حيث إن توسعة طموحاتنا الاقتصادية نحو آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط تعد جزءاً محورياً من نهجنا للتنمية الاقتصادية في البلاد.

زيادة متوقعة

يمكن للتجار ووكلاء الشحن الأعضاء بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي توقع زيادة سنوية في حجم التجارة تتراوح بين 10-5 %. وسيستفيد التجار المكسيكيون من حركة أكثر كفاءة وفعالية لتجارة البضائع، بما يفتح أمامهم طرقاً جديدة، ويسهل الوصول لأسواق جديدة خاصة بآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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