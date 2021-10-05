15 شركة بولندية تعرض مجموعتها الكاملة من منتجات التجميل في دبي

المصدر: دبي - البيان

بحضور مونيكا ديلوج ساجور، نائب المفوض العام في إكسبو 2020 دبي، وعدد من المسؤولين الرسميين من وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وممثلين عن الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، تم اليوم افتتاح جناح بولندا رسمياً في النسخة الخامسة والعشرين من معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2021، أكبر معرض تجاري دولي لمنتجات التجميل والشعر والعطور والرفاهية في الشرق الأوسط.

سيقوم الجناح الوطني البولندي (S1-B26، قاعة الشيخ سعيد 1، مركز دبي التجاري العالمي) بعرض مستحضرات التجميل الفاخرة، بما في ذلك منتجات العناية بالشعر والعناية بالبشرة وأدوات المكياج وغير ذلك خلال فعاليات المعرض الذي يستمر من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري.

يقدم الجناح البولندي، الذي تنظمه وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والذي يضم أكثر من 15 شركة، مجموعة من المنتجات المتميزة بمكوناتها الطبيعية ووصفاتها الفعالة التي طورها أبرز متخصصي وخبراء البشرة والتجميل، بالإضافة إلى تقنيات تجميل مبتكرة تستخدم عناصر مشتقة من البروتين النباتي بدائل الكولاجين الحيواني.

علاوة على ذلك، تحتوي هذه المنتجات المناسبة للرجال والنساء والأطفال على عناصر لمعالجة مختلف مشاكل العناية بالبشرة، وذلك بفضل احتوائها على مكونات عضوية نظيفة وصديقة للبشرة والبيئة.

يعزز سوق العناية بالبشرة مكانته محلياً في أسواق بولندا بفضل نمو المبيعات هناك، وفي خارج البلاد عبر الصادرات المتزايدة. يتم تصنيع منتجات البشرة والتجميل البولندية من النباتات الأصلية في بولندا، مع التركيز بشكل كبير على العبوات المبتكرة وتجنب تقليد الأفكار والتوجهات المتبعة في صناعات التجميل في الدول الأخرى.

تفضلت مونيكا ديلوج ساجور، نائب المفوض العام في إكسبو 2020 دبي، بافتتاح جناح بولندا في معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط. وبهذه المناسبة، علقت قائلة: «صناعة مستحضرات التجميل والبشرة هي إحدى أبرز الصناعات التي تعزز من أهمية المنتجات المستدامة في بولندا.

لقد تزايدت المخاوف حول مكونات مستحضرات التجميل، التأثير البيئي والآثار الاجتماعية الناتجة عن التجارة غير العادلة على جميع المنصات، وسارع قادة الصناعة إلى تقييم جميع الجوانب ووضع رؤى فعالة حول سلوكيات المستهلكين أدت بدورها إلى إطلاق منتجات بشرة ومستحضرات تجميل مستدامة بمعنى الكلمة.

تم تصنيفنا الآن كخامس أكبر سوق لمستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي الذي تُقدر قيمته بنحو 3.8 مليارات يورو حالياً. ومن المتوقع أن يواصل النمو بنسبة 5.5% بحلول عام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن يورو مونيتور».

ومن جهتها، علقت بلانكا تشمورزينسكا براون، المديرة العامة للاتحاد البولندي لصناعة مستحضرات التجميل، قائلة: «تبلغ قيمة سوق مستحضرات التجميل البولندي المحلي بأكمله ما يقرب من 4 مليارات يورو حالياً، ويواصل السوق النمو بمعدل 4% سنوياً. علاوة على ذلك، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت بولندا خامس أكبر سوق لمستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي.

وتقدر التوقعات بمزيد من النمو بنسبة 8% تقريباً في عام 2021. هدفنا من المشاركة في معرض بيوتي وورلد العالمي هذا هو تثقيف الجمهور وخلق الوعي حول العلامات التجارية البولندية وتعريفهم بمنتجاتنا المتميزة للعناية بالبشرة التي تستخدم مواد عضوية ومكونات طبيعية مناسبة وآمنة للأطفال والكبار على حد سواء».

أفادت زانيتا بيروس، المدير الإداري لوكالة بيرم، الشركة المسؤولة عن تعزيز قطاع الصناعة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية والتكنولوجيا، قائلة: «يتميز السوق البولندي لمستحضرات التجميل باتباع التقاليد والمحافظة عليها، والمرونة، والإدارة السلسة التي تلتزم بأعلى المعايير، وإبداع الأفراد وحرصهم على تقديم الأفضل أولاً وقبل كل شيء. تشتهر العلامات البولندية باستخدام الأساليب التقليدية.

وفي الوقت نفسه، الالتزام بكافة المعايير التي تحددها الشهادات التي تقدمها المعاهد المشرفة على اختبار مستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية. لقد أصبح المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط على دراية متزايدة بالمنتجات النظيفة والمستدامة والعمليات القائمة وراءها.

وبالتالي أصبحت مستحضرات التجميل الطبيعية هي المنتجات السائدة والمطلوبة. تشير توقعات سوق مستحضرات التجميل في الشرق الأوسط لعام 2025 إلى عدة قوى وعوامل مؤثرة على نمو هذا السوق الذي تبلغ قيمته 32.2 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك مستوى الدخل المرتفع وزيادة الطلب على المنتجات الخضراء الصديقة للبيئة. هناك رغبة متزايدة للعلامات التجارية التي تنتج منتجات مستدامة، وهذا ما نلتزم بتحقيقه وتقديمه من خلال وجودنا في بيوتي وورلد الشرق الأوسط».

ستعرض العلامات التجارية المشاركة في المعرض وحدات وأجهزة ذكية لتحليل البشرة لتزويد العملاء بأفضل المنتجات المناسبة لبشرتهم، بالإضافة إلى المنتجات النباتية الطبيعية التي تتميز بالكثير من الفوائد الصحية للبشرة، إلى جانب مجموعة متنوعة من أدوات التجميل مثل بكرات الوجه وفرش المكياج.

تشمل بعض العلامات التجارية التي ستعرض في المعرض التجاري العالمي للجمال بوسكي (Bosqie)، بيليندا (Bielenda)، هاي سْكِنْ (HiSkin)، كلوشي (Clochee) و بان دروال (Pan Drwal)، زيايا (Ziaja)، مارميد هيلث (Marmed Health)، فيرونا (Vernon)، كرينا (Krayna) وغيرها الكثير.

تقدم بوسكي مجموعة من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تساعد على تقوية وإعادة بناء البكتيريا الجرثومية الطبيعية على بشرتنا وحمايتها من تكاثر البكتيريا المسببة للأمراض، مما يجعل البشرة صحية وجميلة وتحسن مقاومتها للآثار الضارة التي تسببها العوامل الخارجية. لأكثر من 30 عاماً، اشتهرت ماركة بيليندا بتصنيع أفضل مستحضرات التجميل الطبيعية للعناية بالوجه والجسم. اليوم، تشمل عروض الشركة أكثر من 400 من أفضل المنتجات التي تستهدف العملاء والمهنيين في مجال التجميل والبشرة.

تم تطوير منتجات هاي سْكِنْ للوجه والجسم بناءً على أحدث التقنيات والمعادلات المبتكرة. تستبدل منتجات هاي سكن الكولاجين الحيواني ببروتين من أصل نباتي، وتتكون منتجاتها من 90 إلى 98% تقريباً من مزيج من المكونات الطبيعية عالية الجودة. أما ماركة كولشي فتشتهر بإعداد مستحضرات التجميل البيئية من خلال إنشاء منتجات خاصة وفقاً لأفضل المعايير الأوروبية تتألف فقط من مكونات طبيعية مختارة ومواد خام عضوية معتمدة.

مستحضرات بان دروال للتجميل طبيعية ومصممة للعناية بلحية الرجل، وتضم علامة زيايا التجارية مجموعة متنوعة من المنتجات الحديثة المصممة لمساعدة جميع أنواع البشرة ومشاكلها.

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