«موانئ أبوظبي» تنال اعتماداً دولياً في جودة تخزين المنتجات الدوائية وتوزيعها

المصدر: أبوظبي - وام

نالت «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي اعتماد «ممارسات التوزيع الجيد» للمنتجات الدوائية لتصبح بذلك أول مؤسسة إماراتية ومن بين عدد قليل من المؤسسات في المنطقة التي تحظى بمثل هذا الاعتماد الرفيع في خطوة تعكس التزامها مواصلة العمل لترسيخ ريادتها العالمية في مجال مناولة وتخزين المنتجات الدوائية واللقاحات ضمن درجات حرارة متنوعة.

وحصدت مجموعة موانئ أبوظبي هذا الاعتماد من شركة «بيروفيريتاس» وهي مؤسسة دولية مرموقة متخصصة في الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات بفضل مرافق التخزين المبرد وفائق البرودة للمنتجات الدوائية التابعة لها في مدينة خليفة الصناعية والخدمات اللوجستية الأخرى المساندة التي تقدمها إضافة إلى توافق هذه المرافق المتطورة مع أرقى المعايير والإرشادات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

ويتم منح اعتماد «ممارسات التوزيع الجيد» للمؤسسات التي تلتزم الإجراءات والتدابير كافة والكفيلة بالمحافظة على جودة المنتجات وتقليل الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الأدوية على امتداد سلسلة التوريد ابتداءً من مرافق التخزين المبرد وغير المبرد وصولاً إلى عمليات التوزيع ما يضمن حصول المتعاملين على منتجات دوائية تتميز بأعلى درجات الجودة والفعالية.

وشملت إجراءات التدقيق الخاصة بهذا الاعتماد تقييم قدرات خدمات الرعاية الصحية في «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» وفقاً لأعلى معايير إدارة الجودة وأكثرها صرامةً والتي غطّت مختلف العمليات ضمن أنشطتها اللوجستية المتنوعة.

وسلطت هذه الإجراءات الضوء على نجاح مجموعة موانئ أبوظبي في الحفاظ على جودة المنتجات الدوائية واللقاحات والمواد الاستهلاكية ومستحضرات التجميل ومستلزمات المستشفيات والمعدات والأجهزة الطبية وفقاً لمعايير التخزين في مرافقها وعلى امتداد مراحل سلسلة التوريد والتوزيع.

وضمت الجوانب التي تم تقييمها في أداء المؤسسات المرشحة لنيل الاعتماد العديد من العمليات ومن بينها قدرات الاستيراد والتخزين والنقل والتوصيل في المرحلة النهائية، بالإضافة إلى عمليات التوثيق وإدارة الأخطار واستمرار الأعمال وحلول النقل والتعبئة والتغليف والمرافق والمعدات إلى جانب جهود التطوير المهني للأفراد.

وأخذت شركة «بيروفيريتاس» في عملية التقييم بعين الاعتبار أيضاً الجهود التي بذلتها «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» لدعم قطاع الرعاية الصحية وضمان مواصلة تطوير عملياته بما فيها آليات التحكم وتدريب الموظفين لضمان التحسين المستمر لطريقة توصيل المنتج النهائي وتعزيز مستويات رضا المتعاملين.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي، حرص المجموعة منذ تأسيسها على إرساء أسس ومعايير متميزة للأعمال بهدف ترسيخ مكانتها جهة رائدة عالمياً ضمن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وقال: يشكل هذا التكريم محطة بارزة في مسيرتنا للارتقاء بخدماتنا إلى أفضل مستويات الجودة والكفاءة ما يمثل ركيزة أساسية لمساهمتنا في تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في تحويل إمارة أبوظبي إلى أحد أهم مراكز الرعاية الصحية وعلوم الحياة في العالم. ونفخر بأن نكون أول مؤسسة إماراتية تحظى بهذا التقدير ومن بين مجموعة قليلة جداً من الشركات الحاصلة عليها في منطقة الشرق الأوسط.

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