الصايغ ووزير التجارة والاستثمار الأسترالي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي أحمد الصايغ وزير دولة، دان تيهان وزير التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا، يرافقه وفد يضم هايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الدولة، وإيان هاليداي القنصل العام الأسترالي في دبي.

وأكد الصايغ خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، الأهمية التي توليها الإمارات للعلاقات مع أستراليا، والتي تقوم على التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين.

من جهته، أشاد الجانب الأسترالي بالجهود الاستثنائية للإمارات في تنظيم إكسبو دبي، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية للترحيب بالزوار، وإنجاح فعاليات أجنحة الدول المشاركة، ومن ضمنها الجناح الأسترالي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، لاسيما الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في مجال الحلول الذكية للأمن الغذائي والمائي، وسياسات التنويع الاقتصادي.

وترتكز العلاقات الاقتصادية التي تجمع الإمارات بأستراليا على أسس صلبة من التعاون التجاري والاستثماري، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأعوام 2016 إلى 2020 حوالي 15.7 مليار دولار، فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين منذ العام 2003 حاجز الـ 5 مليارات دولار.

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