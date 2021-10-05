«غرفة دبي» و«إيباي» يدفعان الشركات الإماراتية لعالم الرقمنة

المصدر: دبي - البيان

نظمت «غرفة دبي»، أخيراً، بالتعاون مع موقع «إيباي» المتخصص بالتجارة الإلكترونية، ندوة افتراضية بعنوان (عزّز نمو أعمالك التجارية عالمياً مع «إيباي»)، بهدف مساعدة الشركات في دولة الإمارات على توسيع نطاق أعمالها رقمياً وزيادة حجم مبيعاتها عبر الإنترنت.

وهدفت الندوة الافتراضية، التي تم تنظيمها كجزء من برنامج «إيباي للأعمال - الإمارات»، الذي تم إعلانه أخيراً، على هامش الشراكة بين غرفة دبي وموقع «إيباي»، إلى تعريف المشاركين من الشركات العاملة في الدولة على فرص التصدير على «إيباي»، بالإضافة إلى مشاركة الحضور قصص نجاح الشركات الموجودة في «إيباي» وكيف استفادوا من المنصة لتوسيع نطاق أعمالهم عبر سوق الإنترنت.

دعم

وخلال كلمته الترحيبية في الندوة، أكد حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في «غرفة دبي»، أن الأخيرة تسعى دائماً إلى دعم الشركات المحلية في إنشاء وبناء وجودها عبر الإنترنت، مضيفاً أن إطلاق برنامج «إيباي للأعمال - الإمارات» سوف يساعد الشركات العاملة في الدولة للوصول إلى متعاملين جدد، وتوسيع نطاق أعمالهم محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى توجيه ومساعدة الشركات الناشئة في عملية إطلاق مواقع إلكترونية خاصة بهم.

وأضاف: «هناك حوالي 5000 شركة في الإمارات تبيع منتجاتها حالياً على موقع «إيباي». وتم تصدير أكثر من 300 ألف سلعة من الباعة في الدولة خلال 2020. وعبر برنامج «إيباي للأعمال - الإمارات»، يمكن للشركات الإماراتية أن تتقدم بخطوة واحدة للوصول إلى أسواق جديدة، وخلق مصادر جديدة للإيرادات، وتوسيع وجودها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة».

توسع

وقال إيليا كريتوف، المدير العام للأسواق العالمية الناشئة في «إيباي»: «اخترنا «غرفة دبي» لتكون من أوائل شركائنا في الإمارات، حيث نتشارك نفس الأجندة مثل دعم الأعمال التجارية وتعزيز نموها ونجاحها. ونرغب في زيادة دعمنا لتنمية الأعمال التجارية في الدولة، ونحن فخورون بإطلاق برنامج التوسع الخاص بنا للشركات الإماراتية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في بدء أعمالها على موقع «إيباي».

ولتصبح من كبار المصدرين. ومع أكثر من 159 مليون مشترٍ نشط من جميع أنحاء العالم وأكثر من 250 مليون عملية بحث عن المنتجات يومياً، تقدم «إيباي» فرصة رائعة للشركات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق إلى العالمية وتوسيع أعمالهم. يذكر أننا نرى في الإمارات أحد أسواقنا المستهدفة، حيث شهدنا في العام الماضي وحده نمواً يزيد على 28% من البائعين الإماراتيين على موقع «إيباي»، ونعتزم مواصلة وتوسيع دعمنا للشركات المحلية».

أدوات وحلول

وسيتمكن المشاركون في البرنامج من الوصول إلى أدوات وحلول تساعدهم على التواصل والوصول إلى أكثر من 185 مليون مستخدم نشط على موقع «إيباي» في الأسواق العالمية.

والاستفادة أيضاً من بوابة متخصصة على الموقع تقدم دعماً وخبرات رقمية، مصممة خصيصاً للشركات في الدولة، والراغبة في التوسع بأعمالها وتعزيز انتشارها على المستوى العالمي للوصول من خلال «إيباي» إلى 190 سوقاً حول العالم، منها أسواق أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وغيرها.

كما تشمل المزايا الإضافية التي سيحصل عليها الأعضاء الاستفادة من برامج تدريبية شخصية يقدمها خبراء «إيباي» والإدراج المجاني للشركات، واستشارات متخصصة يقدمها خبراء «إيباي» حول تأسيس وجود رقمي وتطويره على متجر «إيباي». وسوف يستفيد أعضاء الشبكة الإلكترونية العالمية الموثوقة الخاصة بـ«غرفة دبي»، التي تضم مجموعة من الشركات ومزودي الخدمات المحلية والإقليمية والعالمية الموثوقة، من مجموعة من المزايا الحصرية والإضافية من «إيباي».

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