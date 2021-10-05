فندق الريتز-كارلتون أبوظبي يدعم مؤسسة الجليلة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن فندق الريتز-كارلتون أبوظبي، القناة الكبرى عن تجديد تعاونه مع مؤسسة الجليلة الخيرية وتقديم الدعم لها خلال شهر التوعية بسرطان الثدي. ويعتزم الفندق جمع التبرعات والترويج لبرنامج برست فرندز الذي أطلقته المؤسسة دعماً لمرضى سرطان الثدي والناجين منه.

ويدعو الفندق ضيوفه للمشاركة في مبادرة برانش الشيف لأكتوبر الوردي التي ستقام كل يوم جمعة من 1 وحتى 31 أكتوبر 2021، حيث يمكنهم التبرع بمبلغ 50 درهماً إماراتياً أو أكثر لصالح مؤسسة الجليلة الخيرية للحصول على فرصة الدخول في سحب للفوز بتجارب طعام وإقامة وغيرها، بالإضافة إلى الاستمتاع بوجبات مطعم جيورنوتي الشهيرة بنكهتها المميزة، بما فيها وجبة لحم عجل واجيو والمأكولات البحرية وأطباق التحلية مثل بودينج الشوكولاته.

ويمكن للضيوف أيضاً المشاركة في دعم مرضى سرطان الثدي من خلال تجربة الوجبات الخاصة بالشهر الوردي، المبادرة الجديدة المتوفرة في مجموعة من مطاعم الفندق، حيث يمكن للضيوف الاختيار بين فعالية شاي بعد الظهيرة الوردي في مطعم ألبا أو بينكو (التي تعني وردي باليابانية) سوشي في مطعم لي جيانج. كما يقدم مطعم ذا فورج وجبة برجر شهية باللون الوردي.

بينما يضيف مطعم ميجانا المقبلات الوردية لقائمة طعامه، ويقدّم مطعم ألفريسكو بدوره بيتزا مارجريتا الكلاسيكية بطريقة مبتكرة باللون الوردي. ويتم التبرع بمبلغ 15 درهماً إماراتياً لمؤسسة الجليلة الخيرية عن كل طلب من عرض الوجبات الخاصة بالشهر الوردي.

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