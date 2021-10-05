تعاون لتمكين شركات المنطقة الحرة من الإدراج في أسواق الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإشرافي والرقابي في مجال طرح وإدراج أسهم شركات سوق أبوظبي العالمي في الدولة. يأتي ذلك انطلاقاً من سعي الهيئة وسلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي لتمكين شركات المنطقة الحرة من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة.

وقع المذكرة عن الهيئة د. مريم بطي السويدي، وعن سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي. وقالت د. مريم السويدي: تأتي المذكرة وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، للسماح للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بطرح وإدراج أسهمها في أسواق الدولة المرخصة من قبل الهيئة وفقاً لضوابط الإدراج المعمول بها لدى هذه الأسواق، كما تأتي امتثالاً لأحكام مواد نظام الطرح التي تشترط للموافقة لشركة المنطقة الحرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام في الدولة وجود اتفاقية تعاون بين الهيئة ومسجل الشركات في المنطقة الحرة في مجال الإشراف والرقابة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية.

وأضافت: نتوقع أن يساهم تطبيق المذكرة في توفير المزيد من الاكتتابات في سوق الأوراق المالية بالدولة، بما يعطي مزيداً من الزخم للسوق، ويطرح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: تشكل هذه المذكرة خطوة مهمة كون السوق المالي لإمارة أبوظبي والدولة يشهد نمواً وتوسعاً مستمرين، ولذلك فإن تعزيز التعاون في المجال الإشرافي والتنظيمي سيساهم بالتأكيد في زيادة ثقة المستثمر وتسهيل ممارسة الأعمال.

وإننا بدورنا كمركز مالي دولي، سنواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجيين محلياً ودولياً لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية في أبوظبي والإمارات وتمكين المستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام من الوصول إلى فرص الاستثمار ضمن سوق أبوظبي العالمي وخارجه.

وبناء على المذكرة اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الإشرافي والرقابي المشترك بين الطرفين بشأن عمليات طرح وإدراج أسهم شركات المنطقة الحرة في الدولة، وذلك على نحوٍ يُمكن الطرفين من تنفيذ مهامهما التنظيمية والإشرافية والرقابية بما يضمن الالتزام بالتشريعات المعمول بها كل في منطقة اختصاصه.

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