اتفاقية إعادة تأمين بين وكالتي ائتمان الصادرات في الإمارات وفرنسا

المصدر: دبي- البيان

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات اتفاقية إعادة تأمين مع «بي بي آي فرانس لضمان الصادرات»، وهي وكالة ائتمان الصادرات الفرنسية التابعة للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي «بي بي آي فرانس»، وذلك لزيادة حجم الاستثمارات والمشاريع الإماراتية والفرنسية على الصعيد العالمي.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وفرانسيس ليفيبري، مدير عام «بي بي آي فرانس لضمان الصادرات»، إلى تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي ونمو الصادرات في الإمارات وفرنسا من خلال تقديم حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة للشركات المحلية في كلا البلدين.

وبموجب التعاون، ستعمل وكالتا ائتمان الصادرات معاً بشكل وثيق لبحث فرص مشتركة في مجال التأمين وإعادة التأمين والتأمين المشترك لحماية صادرات الشركات الإماراتية والفرنسية في بلد ثالث. كما سيسعى الطرفان إلى الترويج لهذه الاتفاقية بين شبكة عملائهم الواسعة وذلك لتسهيل وصول الدعم لشركات إماراتية وفرنسية تخطط للتوسع والنمو. ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات المصدرة في كلا البلدين، ذلك أنها ستسهل حصولها على حلول حماية ائتمان الصادرات، والحلول التمويلية والتأمينية المبتكرة.

وقال ماسيمو فالسيوني: لطالما كانت بين الإمارات وفرنسا علاقات تجارية قوية، وشهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية. ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين وكالتي ائتمان الصادرات الإماراتية والفرنسية في يونيو 2020 والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وفرنسا. كما تؤكد التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بعقد شراكات استراتيجية بشكل مستمر لدعم نمو الشركات المصدرة.

ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في تسهيل وصول الشركات المحلية في كلا البلدين إلى الأسواق الدولية، وتعزيز سيولتها النقدية، وتقديم ضمانات للمؤسسات المالية التي تقدم تمويلات لهذه الشركات، وبالتالي تعزيز بصمتها وتنافسيتها على الصعيد العالمي.

وتقدم «بي بي آي فرانس» مجموعة واسعة من حلول حماية ائتمان الصادرات للشركات وضمانات للبنوك الفرنسية. كما تعمل الشركة بشكل وثيق مع وكالات ائتمان الصادرات الدولية في الاجتماعات العمومية ومؤتمرات اتحاد بيرن، وهو الاتحاد العالمي الرائد لصناعة ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، وفي الاجتماعات الثنائية من أجل تبادل أفضل الممارسات وتوسيع نطاق التعاون الدولي.

وقال بيدرو نوڤو، المدير التنفيذي المسؤول عن التصدير في «بي بي آي فرانس»: نتطلع باستمرار إلى تعزيز تعاوننا مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بصفتها شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية. ونعتقد أن هذه الشراكة ستعزز العلاقات التجارية بين البلدين وستخلق نمواً كبيرًا في الشركات المحلية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول حماية ائتمان الصادرات التي يقدمها الطرفان.

والإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة. ومنذ عام 2007، فإن هناك حواراً استراتيجياً سنوياً مستمراً يضمن تعزيز العلاقات الثنائية. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 19.7 مليار درهم في 2020، بينما سجلت التجارة الثنائية بين دبي وفرنسا ارتفاعًا وصل إلى 8.5 مليارات درهم في النصف الأول 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز