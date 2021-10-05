الأحواض الجافة العالمية تعتزم بدء مشروع للتخزين والتفريغ العائم

المصدر: دبي ـ البيان

تم وضع حجر الأساس للمشروع كجزء من مشروع التحوّل للأحواض الجافة العالمية. واستهلت الأحواض الجافة العالمية التابعة لمجموعة دي بي ورلد العمل على تحويل ناقلة أفرامكس القادرة على حمل 700,000 برميل من النفط إلى وحدة عائمة للتخزين والتفريغ (FSO).

وستتضمن أعمال التعديل الشامل وإطالة العمر الافتراضي توفير طلاء جديد لبدن السفينة، إذ صُمّم هذا الطلاء ليجعل من الممكن التعويل على أداء وحدة التخزين والتفريغ للعمل المتواصل طوال السنوات الـ20 القادمة فيما يتعلق بالعمليات البحرية. وتتضمن الأعمال الأخرى صناعة وتركيب برج خارجي للتحذير من الطقس، وتصنيع ودمج مهبط، وتصنيع وتركيب زلاقة قياس وتعديل نظام الشحن وتركيب بكرة خرطوم ورافعة.

وقال نيل ميلر، مدير العمليات في الأحواض الجافة العالمية: هذه مرحلة تاريخية مهمة بالنسبة للأحواض الجافة العالمية مع بدء العمل على مشروع التحول لعميلنا شركة ديكستون، وهي شركة تابعة لشركة النفط بيرنكو ومقرها باريس. وتُعد الأحواض الجافة العالمية شريكاً موثوقاً في قطاع الشحن وصناعات النفط والغاز البحرية، إذ تتحلى بمعرفة هائلة بالصناعة، وتملك منشآت على طراز عالمي، ويعمل بها فريق عمل متمكّن من المهندسين والخبراء«.

وأطلقت الأحواض الجافة العالمية مؤخراً مشروع التحوّل الرقمي لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء. وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة»الأحواض الجافة العالمية«: سيصبح موظفونا مجهزين بشكلٍ أفضل لأداء مهامّهم من خلال العمل باستخدام البيانات في الوقت الحقيقي والمنصات التكاملية والتبادل الأفضل للمعرفة، مما سيمكنهم من التركيز على مجالات خبرتهم.

وقال ثوماس ميلاني، مدير المشروع في»إف إس أو بارجو«: يشعر فريق العمل في ديكستون بالحماس لإرساء المرحلة الأولى من أعمال تحويل إف إس أو بارجو. ونحن نتطلع إلى أن نقدم إلى عميلنا»Perenco Petroleo e Gas do Brasil" مشروعاً عالي الجودة في الوقت المحدد وفي إطار الميزانية الموضوعة. وسنركز جهودنا، جنباً إلى جنب، مع الأحواض الجافة العالمية، ومن خلال أعمال التحول، على تحقيق هذا الهدف المشترك بطريقة آمنة.

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