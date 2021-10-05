«ألتا» للتطوير العقاري تطلق مبيعات مشروعها على قناة دبي المائية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ألتا» Alta للتطوير العقاري اليوم عن إطلاق المبيعات الأولية خلال أكتوبر الجاري لمشروع MR. C RESIDENCES جميرا المرتقب في قناة دبي المائية، والذي ينضوي تحت راية علامة Mr. C، فريقاً من ألمع المهندسين المعماريين ومصمّمي الديكور والمطوّرين العقاريين العالميين، وسيترك بصمة مميّزة في السوق العقارية بدبي التي تشهد منافسة محتدمة، ليصبح من أبرز معالم المدينة، ويشمل المشروع 27 وحدة سكنية حصرية للبيع فقط، لا تُشبه أي مسكن في دبي أو العالم.

يقود المشروع المهندس المعماري الذي لمع اسمه حول العالم «بيرناردو فورت بريسيا» Bernardo Fort Brescia من شركة «آركيتكتونيكا» Arquitectonica التي تتّخذ من مدينة ميامي الأمريكية مقراً لها، إلى جانب مصمّم الديكور الشهير «ويل ماير» Will Meyer من شركة «ماير ديفيس» Meyer Davis في نيويورك.

سيُشكّل هذا المشروع المميّز سابقة هي الأولى من نوعها من ناحية التصميم، من وحي المنحنيات الطبيعية في الكثبان الرملية وأمواج المحيطات، فيما الديكور مستوحى من اليخوت الفاخرة، مع بصمة علامة Mr. C الإيطالية الراقية.

من أبرز مزايا هذا المشروع شكل المبنى الذي يتّسم بمنحنيات تحاكي خليج العرب، فيما الترّاسات الخارجية الفسيحة تشمل أحواض استحمام خاصة. تُشكّل الشقق السكنية ملاذاً للخصوصية، بحيث يستفيد السكّان من مصاعد خاصة إلى كل طابق.

تضمّ الشقق في الطابق الأخير حدائق خاصة على السطح، فيما يُشرف البرج الخلفي على مناظر خلّابة لبرج خليفة. تجتمع درجات لا يعلى عليها من الخصوصية والحصرية والفخامة والرقي، إلى جانب الموقع المميّز، في هذا المشروع الجديد المصمّم ليستقطب الذوّاقة الذين ينشدون شراء عقارات فاخرة لا مثيل لها في المدينة.

تتماهى علامة Mr. C بشكل بديهي مع مشهد العقارات الفاخرة الذي لا ينفكّ يتطوّر بدبي. تنفرد العلامة بالمواصفات التي تخوّلها قيادة هذا المشروع، إذ تحمل معها عشرات السنوات من الخبرة في مجال الضيافة لتغيير أسلوب حياة العملاء. ومن الخدمات التي تحرص على راحة الضيوف في مشروع Mr. C Residences جميرا نذكر خدمة الكونسييرج على مدار الساعة، إلى جانب باقة من وسائل الراحة والترفيه منها مقهى «بيليني» Bellini التابع لعلامة Mr. C، وغرفة لليوغا وقاعة سينما وخدمة التوصيل المنزلي من المقهى، وطاهٍ خاص يُمكن استئجاره، إلى جانب خدمة التدبير المنزلي، وغيرها من خدمات الرفاهية.

تملك علامة Mr. C مشروعَين فقط حول العالم – الأوّل في ميامي والثاني في دبي، يُجسّدان رؤيتها الحديثة لبساطة العالم القديم والفخامة الأوروبية الراقية.

يُشكّل مشروع الشقق السكنية المطلّ على قناة دبي المائية امتداداً لذوق علامة Mr. C، بحيث يشعر السكان وكأنّهم على متن يخت إيطالي كلاسيكي يبحر في خليج العرب. تُكمّل هذه المقاربة البسيطة والأنيقة رؤية شركة «ألتا» التي تطمح إلى إنشاء معلم محلي جديد مطلّ على الواجهة المائية.

من وحي الموقع المميّز على خليج العرب، ستحاكي عناصر التصميم في المبنى اليخوت الفاخرة – من الخشب اللامع الكلاسيكي الذي يعكس المحيط، إلى الديكور الإيطالي الحديث، وباليت الألوان الناعمة من وحي الصحراء وتشمل البني والرمادي والبيج والأزرق.

يختزل هذا المشروع الجديد والطموح مستقبل التطوير العقاري بدبي، من الناحيتين العملية والمجازية. والملفت أنّ المطوّرَين وراء هذا المشروع، عبدالله الطاير وإغنايزو سيبرياني، هما أصغر أفراد العائلة من عائلتَين عريقتَين في مجالَي الأعمال والضيافة.

اجتمعا معاً لإطلاق هذا المشروع الضخم الذي يُجسّد رؤيتهما المشتركة لإحياء تاريخ عائلتيهما والارتقاء به لمجاراة الحداثة والابتكار. تتمثّل رؤية شركة «ألتا» بالتركيز فقط على المشاريع التي تضفي القيمة إلى المدينة، من وحي طموحها بأن تطبع مجال التطوير العقاري بدبي ببصمتها الخاصة. لذا لا تستثمر الشركة سوى في مواقع مميّزة وملفتة تستقطب الذواقة في دبي ومن حول العالم، وتتيح لهم مساكن حصرية ترفع السقف في سوق العقارات الفاخرة.

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