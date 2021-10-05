بن سالم رئيساً لغرفة التجارة الدولية - الإمارات والمهيري نائباً والهاشمي أميناً عاماً

المصدر: دبي- البيان

أسفرت الانتخابات التي أجرتها غرفة التجارة الدولية- الإمارات، باتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، والتي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي، لتشكيل مجلس الإدارة الجديد للغرفة بدورته الثامنة عن تزكية حميد محمد بن سالم رئيساً للغرفة، ومحمد هلال المهيري نائباً للرئيس وحسن الهاشمي أميناً عاماً.

وضم التشكيل الجديد للمجلس 13 عضواً يمثلون الغرف التجارية وأصحاب الأعمال بالدولة. وأعرب رئيس غرفة التجارة الدولية- الإمارات ونائبه والأمين العام عن تقديرهم لأعضاء مجلس إدارة الغرفة على ثقتهم، واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل الغرفة.

كما أكدوا أنهم سيعملون على إعداد خطط استراتيجية تستند في عملها إلى المحطات التي يستضيفها إكسبو دبي، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف غرف الإمارات وقطاع الأعمال لتنفيذ برامج ومبادرات رؤية الإمارات 2071، خاصة أن الغرفة تشكل حلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية بباريس وقطاع الأعمال الإماراتي. كما أنها تمثل منصة لتمكين مشاركة قطاع الأعمال الإماراتي في الفعاليات العالمية وتقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية بوجه عام.

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