«دي إتش ال» إكسبرس تفتتح مركز خدمات جديداً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة «دي إتش ال» إكسبرس للخدمات اللوجستية، تدشين مركز خدمات جديداً في رأس الخيمة. وقام الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، المدير التنفيذي لمجموعة ماستر إنفستمنت، بافتتاح المركز رسمياً. وستُساهم هذه الخطوة في تعزيز حضور الشركة وتوسيع نطاق شبكة مرافقها الواسعة في الإمارات، إذ تم اختيار موقع استراتيجي من شأنه أن يُساعد على تقديم الدعم اللازم لقاعدة عملاء الشركة المتنامية بالمنطقة الشمالية.

وقال مايك باريت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «دي إتش ال» إكسبرس بدولة الإمارات: فخورون بإضافة مركز خدمات آخر لشبكة مواقعنا المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتأتي منشأتنا الجديدة في رأس الخيمة لتقف شاهداً على جهود الشركة الدؤوبة والرامية إلى تعزيز وجودها على الصعيد المحلي، بغية تزويد عملائنا أعلى مستويات الخدمة والكفاءة والدعم اللوجستي الذي يحدد عمليات «دي إتش ال».

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة قدرها 600 متر مربع وتحتل موقعاً مثالياً ما بين الجزيرة الحمراء ومدينة رأس الخيمة. وللتمكن من استيعاب أكبر عدد من العملاء وخدمتهم على أكمل وجه، سيتم تجهيز المنشأة بمسار متكامل لعمليات الشحن الواردة والصادرة علاوة على نقطة خدمات للبيع بالتجزئة. ومن المقرر أن تتضمن المنشأة 8 مسارات للبريد السريع، مع إمكان إضافة المزيد في غضون الأعوام المقبلة، وهي مستوفية جميع اللوائح الأمنية المنصوص عليها من قبل جمعية حماية الأصول المنقولة المؤسسة الأمنية الرائدة عالمياً في سلاسل التوريد.

وأضاف: مع افتتاح مناطق حرة جديدة، أصبحت مدينة رأس الخيمة وجهة رئيسة في المناطق الشمالية. ولذا، تم تصميم موقعنا الجديد لتلبية احتياجات السوق المتنامية وتعزيز مكانة وحضور شركة «دي إتش ال»، ما يساعدنا على تحقيق هدفنا المتمثل بمساعدة الشركات الصغيرة المحلية على النمو والانتشار دولياً. كما يتمتع المركز الجديد بمواقف سيارات شاسعة وتم تجهيزه ليتمكن العملاء من تسلم الطرود في وقت لاحق وتحديد مواعيد توصيل مبكرة، وهو ما يُساعد على زيادة معدل إنتاجية الأعمال ويقلل من انبعاثات الكربون الناجمة عن التنقل. وأكد أن رأس الخيمة توفر فرصاً ضخمة كونها تمثل جزءاً متنامياً من دولة الإمارات. وفي ظل النمو الذي تشهده هذه الإمارة، فإننا نتطلع لتيسير عملية وصول عملائنا إلينا عبر توسيع نطاق وجودنا.

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