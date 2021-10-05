آيميديس تطلق أول سوق لتداول الأصول غير القابلة للاستبدال للبيانات العلمية في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت آيميديس، وهي منصة لتقديم الرعاية الصحية عبر الإنترنت وتعتمد تقنيّة بلوكتشين والذّكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ومقرها الرئيس في دولة الإمارات العربية، أنها في صدد إطلاق أوّل سوق خاصة بتداول الأصول غير القابلة للاستبدال بين المؤسسات (B2B NFT Marketplace) والتي تمثل البيانات العلمية والطبية. سيتم الإعلان عن هذه السوق الخاصة في معرض جيتكس للتكنولوجيا 2021 وقمّة مستقبل بلوكتشين (booth H7-20) ما بين 17 و20 أكتوبر المقبل في دبي.

منذ تأسيس آيميديس في عام 2020، وهي المنصة التي أتت استجابة إلى الحاجة لرعايةٍ صحية أكثر فعّالية وبأسعارٍ معقولة، تمكنت آيميديس من بناء بيئة متكاملة تعتمد على منظومه علمية تشكلت حول المستخدمين أو المرضى.

وتشمل هذه البيئة، منصة أصحاب الاختصاص، منصة اجتماعية بين المرضى لدعم بعضهم بعضاً (AIMSocial) إضافة إلى محتوى رقمي للمستخدمين أنفسهم، صيدلية ومختبرات آيميديس، تطبيقات السياحة الطبية، السجلات الطبية، الاستشارة الطبية عبر الفيديو، وصفات طبية، حجز المواعيد والمستشفيات الافتراضية والاستشارات الطبية بقصد الحصول على تشخيص ورأي آخر.

جميع هذا الخدمات متاحة عبر الإنترنت وعبر الهاتف بلغاتٍ متعددة. منصة آيميديس أصبحت تعمل لتتماشى مع تقنية الأصول غير القابلة للاستبدال والسوق الخاصة بها.

وصرّح الشريك المؤسس مدير العمليات في آيميديس، الدكتور بن جلّول أسامة الإدريسي: «نعتقد أنه من حقّ كل إنسان الحصول على علاجٍ طبي آمن، مناسب وحديث أينما وجد. ولتحقيق هذا الهدف أنشأنا هذه المنصة لتلبي حاجة المرضى والمختصين في آنٍ معاً، والّتي تتيح تخزين ونقل البيانات الطبية والتحقق من صحتها، إضافةً إلى القدرة على التواصل مع الأجهزة الطبية وتوفير الإشراف عن بعد للمشرفين الصحيين والمؤسسات والمرضى».

وأضاف د. الإدريسي: «نفتخر بكوننا أوّل منصة لامركزية للرعاية الصحية وتعتمد برنامجاً تحفيزياً للعاملين في الجسم الطبي، وتتمكن من استخدام تكنولوجيا قائمة على تقنية بلوكتشين.

هذه المنصة، التي تعد الأولى في العالم، تطلق أول سوق خاصة Aimedis DataXChange للأصول غير القابلة للاستبدال والتي تمثل البيانات العلمية والطبية، لتشمل مزيجاً من التّمويل اللامركزي، الحوكمة، والدفع، شبكات التواصل الاجتماعي والممثلات الرقمية للاستخدام (Utility Token).

وسينتج عن هذا التطور، القدرة على تسييل البيانات الطبية والعلمية وتعميم هذه الطريقة لتتوسّع هذه السّوق التي تقدّر بتريليونات الدولارات».

حتى الأمس القريب كان من الصّعب تحقيق عائد أو تسييل البيانات الطبية والعلمية التي تعود إلى المؤسسات الطبية رغم التطور التقني وذلك لأسبابٍ كثيرة، وأهمها ضعف التنسيق في جمع البيانات، وعدم وجود مواصفات ومقاييس محددة وانخفاض جودة عمليات التدقيق، عدا عن الأخطاء التي تحصل عند إدخال البيانات المكتوبة بخط اليد وهذا يتيح احتمال التّلاعب بالبيانات أو خطر فقدانها بسبب ضعف شبكات نقل البيانات.

ما قمنا به سيمكن شركات الذكاء الاصطناعي ووكالات الفضاء والشركات المصنعة للسيارات وموزعي الأجهزة الطبية وإنترنت الأشياء من المشاركة والمساهمة في هذه السوق الخاصة للأصول غير القابلة للاستبدال بين المؤسسات.

تفتخر آيميديس بمشاركتها في معرض جيتكس للتكنولوجيا 2021 في دبي، وخصوصاً بعد انتقالها أخيراً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما عبّر الشريك المؤسس والرئيس التّنفيذي لآيميديس، الدكتور مايكل ج.

كالداش، قائلاً: «نقلنا مقرّنا العالمي إلى الإمارات العربية المتحدة، لأننا نجد في دولة الإمارات بيئة جاذبة وتتمتع بالقوانين التنظيمية اللازمة في موقعٍ جغرافي يسهل الوصول إليه.

هذا هو الحل الأمثل لتحقيق الهدف المنشود من منصتنا التي بدورها تتيح للمسافرين وللمجتمعات الوافدة إمكان الاحتفاظ ببياناتهم الطبية والحصول على أفضل الخدمات الطبية أينما كانوا».

وتقوم آيميديس بتوسيع فريق عملها في الإمارات العربية المتحدة عبر توظيف علماء بيانات، وتعمل أيضاً على بناء شراكاتٍ وضم مستشفيات إماراتية إلى المنصة الإلكترونية.

وستتزامن مشاركة آيميديس في معرض جيتكس مع بداية عرضها لممثلها الرقمي للاستخدام (AIMX- Utility Token) للعموم. العرض الأولي غير المركزي سيتم على شبكة بينانس سمارت تشاين (IDO powered by Binance Smartchain)، ليتبعه لاحقاً عملية عرض عامة على بانكيك سواب Pankcakeswap.

تطرح آيميديس ما مجموعه 60.000.000 AIMX في عمليات البيع الخاصة والعامة من إجمالي 600.000.000 تشكل مجمل ما سيتم طرحه من ممثلها الرقمي AIMX Token. ويبلغ سعر الممثل الرقمي الواحد 0.05 دولار أمريكي في مرحلتي البيع على المنصتين Binance Smartchain & Pancakeswap.

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