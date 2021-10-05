وصل للعقارات تطلق عرضاً حصرياً للعملاء الجدد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وصل للعقارات عن عرض حصري للمستأجرين المحتملين. ويأتي العرض الذي يبدأ في 10 أكتوبر، وفترة محدودة، ضمن حملة الشركة التي تستمر 6 أشهر، وبالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي. ويمكن للعملاء المهتمين بهذه العروض الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والفلل المتاحة للإيجار في عدد من مشاريع الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء دبي.

وستقدم وصل حسماً بقيمة 5,000 درهم على القيمة الإيجارية، إلى جانب الإعفاء التام من رسوم العمولة والتأمين، مع إمكان تغطية دفعات الإيجار بموجب 12 شيكاً، إضافة إلى فترة سماح مدة شهر واحد، وذلك لعقد الإيجار الممتد سنة واحدة. أما بالنسبة إلى عقد الإيجار سنتين، فستوفر وصل المزايا ذاتها، يضاف إليها إمكان تغطية الدفعات الإيجارية بموجب 24 شيكاً، وإعطاء المستأجر فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر.

ولحجز وحداتهم مباشرة طوال فترة العرض، يمكن للعملاء تحميل تطبيق «وصل للعقارات للإيجار». وستقوم وصل بإطلاق عرض جديد شهرياً تماشياً مع إقامة إكسبو 2020 دبي. وتندرج الحملة أيضاً في إطار نهجها المستمر الهادف إلى توفير خيارات سكنية متميزة للسكان بأسعار منافسة. ومن جهة أخرى، تؤكد هذه العروض التزام الشركة التام جهود ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية بكل المقاييس، ومكانتها المرموقة إحدى أفضل المدن المثالية للعيش بالنسبة إلى مختلف الشرائح السكانية.

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