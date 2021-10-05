«بيير ماركوليني» يتوسع في دبي بافتتاح فرعه الثاني في مول الإمارات

المصدر: دبي - البيان

توسع «بيير ماركوليني» أفخم محل للشوكولاتة البلجيكية الراقية في دبي بافتتاح فرعه الثاني المتخصص بتقديم أشهى الأطعمة والحلويات في مول الإمارات في سبتمبر عام 2020، حيث كانت البداية مع فرعه الأول في دبي مول عام 2019.

وأطلق خبير الشوكولاتة المعروف عالمياً، بيير ماركوليني، بوتيكه الفخم ليقدم من خلاله تشكيلة استثنائية من الشوكولاتة والحلويات الشهية، حيث يشتهر بيير ماركوليني بمهاراته الخبيرة وشغفه في صنع أفضل أنواع الشوكولاتة في العالم.

أسس ماركوليني أول بوتيك له عام 1995 في بروكسل لينطلق منها نحو العالمية ويحتل اسمه مكانة مرموقة في عالم صناعة الشوكولاتة الراقية. والآن يمتلك «بيير ماركوليني» أكثر من 40 محلاً في أهم بلدان العالم، مثل بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والصين وموناكو وغيرها.

أهم ما يميز «بيير ماركوليني» هو إشرافه بالكامل على إنتاج الشوكولاتة بكافة المراحل، فضلاً على استخدام أجود المكونات على الإطلاق، كما أنه معروف بحرصه الشديد في اختيار أفضل حبوب الكاكاو التي يقوم بجلبها من مصادرها الأصلية في بلادها متبعاً بذلك أخلاقيات مهنية عالية.

وبالتزامن مع الحدث العالمي الكبير لافتتاح «إكسبو 2020 دبي»، سيحظى زوار المعرض بفرصة زيارة المنصة الخاصة بـ«بيير ماركوليني» التي ستقدم لعشاق الشوكولاتة أشهى وأفخر الابتكارات.

جدير بالذكر أن «ماركوليني» شارك بالعديد من مسابقات تحضير المعجنات وفاز بجائزة أفضل طاهٍ في العالم، فضلاً عن كونه عضواً في لجنة تحكيم أحد برامج تلفزيون الواقع في فن الطهي.

وماركوليني يتقن صنع الشوكولاتة الخاصة بعلامته ليقدم لزبائنه أصحاب الذوق الراقي أروع ما تجود به أفكاره، جاعلاً من عبق ونكهة الشوكولاتة الفريدة لديه طعماً لا ينسى، وحديثاً على كل لسان.

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